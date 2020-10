Merken Gemerkt

15.10.2020

Kfz-Anlasskurven unter Realbedingungen prüfen GNSS-gestütztes Messsystem zur Fahrdynamikmessung

Wozu braucht es jetzt also eine Anlasskurve? Mit der Anlasskurve werden unter anderem Steuergeräte im Fahrzeug getestet, die auch im Anlassmoment mit der reduzierten Spannung zuverlässig ohne Aussetzer funktionieren müssen. Mit modernen getakteten DC – Quellen von ET System electronic lassen sich die genormten Anlasskurven detailgetreu nachbilden und ermöglichen so den Anwendern Ihre Bordnetz-Komponenten unter Real-Bedingungen zu testen.



ET System electronic bietet hier nach DIN 40839 und ISO 16750-2 qualifizierte DC-Quellen in verschiedenen Produktserien an. Diese erreichen Leistungen von 750 W bis 1 MW. Auf Wunsch können die DC-Quellen auch angepasst werden. So bieten die DC-Quellen der Serien LAB/SMP z. B. 750…2400 W oder die LAB/SMS 3…80 kW und die LAB/HP 5…1 MW an. Die Anlasskurven nach DIN/ISO ist im Menü der Geräte hinterlegt (optional). Daher lassen sich die Applikationen nach diesen Normen einfach und unkompliziert prüfen.

© ET System electronic

Die DC-Quellen können ab einer Ausgangsleistung von 3 kW im sogenannten Master/Slave Modus zur Leistungserhöhung betrieben werden. Die analoge Schnittstelle ATI5/10 mit galvanischer Trennung, RS 232 und Interlock sind Standard bei diesen Geräten. Ausgangsspannungen sind bis 1500 VDC verfügbar.

www.et-system.de