17.05.2019

Kettentechnologie für Hybrid- und Elektroantriebe Antriebe

BorgWarners HY-VO Kettentechnologie treibt Hybrid- und Elektrofahrzeuge an. Sie ist für Hybride in P2-, P3- oder P4-Konfiguration anwendbar und hat Vorteile gegenüber herkömmlichen Zahnradantrieben.

Antriebsketten kommen in Fahrzeugen z.B. als Steuerketten bei Motoren mit obenliegender oder im Motorblock integrierter Nockenwelle zum Einsatz. Weitere Anwendungsfälle sind Antriebssysteme für Motor- und Getriebeölpumpe sowie Antriebsketten für Verteilergetriebe und Radantriebe. © BorgWarner

Die HY-VO (High Velocity Chain on Involute Profile Sprockets) Steuerkettensysteme von BorgWarner werden für hybride Antriebslösungen genutzt. Meistens die HY-VO Kette in Verteilergetrieben oder im Getriebe selbst zur Anwendung. Die patentierte, geräuscharme Technologie verfügt über eine spezielle Zahngeometrie und nutzt eine effiziente Kippbolzentechnologie. Die HY-VO Kette eignet sich für achsparallele P2-Hybridsysteme (der E-Motor sitzt zwischen Motor und Getriebe), P3-Anwendungen (der E-Motor befindet sich hinter dem Getriebestrang) und P4-Hybridsysteme, bei denen der E-Motor an der Hinterachse sitzt.

Kettenantriebe ermöglichen laut BorgWarner eine leichte Integration in Getriebekonstruktionen von achsparallelen P2-, P3- sowie P4-Hybridanwendungen und bieten zudem eine größere Flexibilität bei der Gestaltung des Layouts. Neben einfachem Packaging und der reduzierten mechanischen Komplexität können Kettenantriebssysteme einen großen Bereich an Antriebsübersetzungen abdecken und reduzieren die Fertigungs- und Montagekosten.

Durch BorgWarners Random Pattern Technology optimiert die HY-VO Kette das NVH-Verhalten (Noise, Vibration und Harshness) und trägt so zum Fahrkomfort bei. Die HY-VO Kette ist durch die Verwendung eines Kippbolzens anstelle des herkömmlichen Rundbolzens laufruhig und langlebig. Diese Konstruktion optimiert das NVH-Verhalten, erzeugt weniger Wärme und bietet laut Hersteller neben einem verbesserten Wirkungsgrad auch eine höhere Verschleißfestigkeit im Vergleich zu Rundbolzen. Zudem ermöglicht er der Kette, bei hohen Lineargeschwindigkeiten zu arbeiten. Darüber hinaus hat sich die HY-VO Kette nach Angaben von BorgWarner in Getriebestrang und Verteilergetrieben effizienter als zweistufige Zahnradtriebe (two-mesh gear systems) erwiesen.

