19.07.2019

Keramikkondensatoren erfüllen AEC-Q200-Anforderungen für AC-Netzfilter Bauelemente

Bei RS Components sind Keramikscheiben-Kondensatoren von Vishay erhältlich, die für den Einsatz in der Automobilindustrie vorgesehen sind. Sie erfüllen die Anforderungen für AC-Netzfilter und bieten einen Kapazitätsbereich von 470 bis 4700 pF mit einer Toleranz von 20% und Nennspannungen bis Klasse X1 (760 VAC)/Y1 (500 VAC) und 1500 VDC.

Die AY1-Serie für Radialmontage ist gemäß dem Standard AEC-Q200 qualifiziert und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in der Automobilindustrie. Die Serie wurde getestet, um den Belastungen des 85/85/1000-h-Tests (85 °C/85% relative Luftfeuchtigkeit für 1000 Stunden) standzuhalten und 1000 Temperaturzyklen von -55 bis +125 ° C zu überstehen. Darüber hinaus hält die Serie dem Hochspannungs-10-kV-Impulstest (10 kV pro Polarität) stand.

Die Kondensatoren erfüllen auch die Norm IEC60384-14.4. Diese Norm umfasst die Spezifikationen für Festkondensatoren zur Erzeugung und Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen und Funkstörungen sowie für den Anschluss an das Stromnetz. Die Serie eignet sich daher für den Einsatz als Sicherheitskondensatoren der Klasse Y1 in Automotive-Umgebungen z. B. bei der Filterung von Wechselstromleitungen und der Primär-Sekundär-Kopplung von Batterieladegeräten für verschiedene Arten von Elektrofahrzeugen, einschließlich HEV/PHEV (Hybrid/Plug-In) Hybrid-Elektrofahrzeuge) oder als Filterkondensatoren an DC/DC-Wandlern in PHEVs.

Zu den elektrischen Eigenschaften gehören ein Kapazitätsbereich von 470 bis 4700 pF mit einer Toleranz von 20% und Nennspannungen bis Klasse X1 (760 VAC)/Y1 (500 VAC) und 1500 VDC. Die Keramikscheibe des Kondensators ist beidseitig verkupfert und verfügt über verzinnte Kupfer-Stahl-Anschlussdrähte mit Durchmessern von 0,6 oder 0,8 mm. Sie sind gerade ausgeführt und mit Abständen von 10,0 oder 12,5 mm erhältlich. Gemäß UL94V0 besteht die Einkapselung der Kondensatoren aus schwer entflammbarem Epoxidharz.

