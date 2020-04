Merken Gemerkt

22.04.2020

Katalog der elektromechanischen Bauelemente Komponenten

Würth Elektronik hat den Komplettkatalog seiner elektromechanischen Bauelemente neu aufgelegt.

© Würth

Ab sofort kann die Übersicht über Verbindungstechnik, Assemblierung, Schalter und Taster in gedruckter Form geordert, als PDF heruntergeladen oder in der iOS-Katalog-App geöffnet werden. Auf 799 Seiten findet man alles, was für den komfortablen Anschluss von Kabeln, die sichere Verbindung von PCBs oder manuelle Schaltungen benötigt wird. Der Katalog weist auf die Konfektionierungs- und Maßanfertigungsdienste von Würth Elektronik hin. Alle aufgeführten Produkte sind ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar.

