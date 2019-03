Merken Gemerkt

21.03.2019

Karten-Renderer von Rightware mit Kartendaten von HERE kombiniert Fahrerassistenz

Rightware und HERE Technologies bieten Kanzi Maps gemeinsamen Kunden zur Evaluierung und Entwicklung a. Dabei handelt es sich um einen Karten-Renderer von Rightware mit aktuellen Kartendaten von HERE. Die Lösung steht als Kanzi Maps-Vorabrelease von Rightware sowie über eine Evaluierungslizenz für die HERE Open Location Platform (OLP) zur Verfügung.

Karten werden zu einem zentralen Element des Nutzererlebnisses im Fahrzeug. Fahrzeughersteller haben jetzt die Möglichkeit, ortsbezogene Daten wie hochpräzise Karten, Fahrspurdaten und andere ortsbezogene Informationen in digitalen Cockpits zu visualisieren. Kanzi Maps integriert sich direkt in die Kanzi UI-Entwickler-Toolchain. Dies ermöglicht Anwendungsszenarien für das autonome Fahren durch das Zusammenführen von Daten aus Karten, Sensoren und Fahrerassistenz-Systemen sowie weiteren Daten. Die Darstellung folgt dabei den Corporate-Design-Vorgaben des jeweiligen Fahrzeugbauers.

OLP von HERE ist eine cloudbasierte Big-Data-Plattform. Sie ist darauf ausgelegt, die Entwicklung und Vermarktung ortsbezogener Dienste und Produkte industrieübergreifend zu beschleunigen.

Erste Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen Rightware und HERE gab es bereits auf der Google I/O 2017 zu sehen, wo Audi das Q8 Sportkonzept vorgestellt hat, in dem Kanzi Karten, die von der HERE OLP gestreamt wurden, auf dem Armaturenbrett visualisierte. Vor kurzem hat Qualcomm Technologies sein Konzept eines digitalen Cockpits mit der Kanzi Toolchain entwickelt. Es beinhaltet die Nutzung von kartenbasierten Inhalten auf einem extra breiten Display, welches das gesamte Armaturenbrett abdeckt. © Rightware

Die Kanzi Maps bringt das Rendern von Karten und das zentrale User-Interface im Fahrzeug in denselben Szenengraph. So wird die Kartenvisualisierung mit Kanzi Studio vollständig anpassbar. Die Grafik-Engine und das UI-Framework bieten die Voraussetzungen, um Navigationsszenarien der Zukunft zu implementieren. Kombiniert mit Kanzi Connect können Kartendaten und Dienste bildschirm- und betriebssystemübergreifend im Fahrzeug geteilt werden und so für ein nahtloses Nutzererlebnis sorgen.

