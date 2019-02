Merken Gemerkt

26.02.2019

Karten-Datensatz zeigt Qualität der Netzabdeckung auf Straßen Kommunikation

Here Technologies, Anbieter digitaler Karten, hat Here Cellular Signals vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen speziellen Datensatz, der aktuelle Informationen zur Mobilfunknetzleistung auf Straßen in 196 Ländern bietet. Here Cellular Signals bietet für jedes Straßensegment – von Autobahnen über städtische Straßenschluchten bis hin zu ländlichen Gebieten – einen Überblick über Netzabdeckung, Netzbetreiber, Signalstärke und Frequenzen.

© Here

Die Signalstärke wird in den Abstufungen exzellent, gut, ausreichend, oder schwach dargestellt. Diese Informationen können Mobilfunkbetreibern helfen, die Leistung ihres eigenen Netzes zu prüfen und um Wettbewerbsanalysen durchzuführen, um Gebiete mit relativ starker oder schwacher Abdeckung zu identifizieren. Sie können auch zu einer bessere Entscheidungsgrundlage bei der Planung des Netzausbaus beitragen.

Für seine Funknetzkarte verarbeitet Here anonymisierte und aggregierte Funkzellen- und WLAN-Signale sowie GPS-Koordinaten von weltweit über 250 Millionen vernetzten Geräten, welche die Technologie zur Netzwerkpositionierung von Here nutzen. Mit ihr kann sich ein Gerät selbst verorten, basierend darauf, welche Mobilfunk- und WLAN-Netze in Reichweite sind und wie stark ihre jeweiligen Signale sind. Durch die Aggregation dieser Informationen hat Here eine Karte der weltweiten Netzabdeckung geschaffen.

Diese Funknetzkarte aktualisiert sich durchschnittlich mehr als 100 Millionen Mal am Tag alleine durch zellbasierte Updates. Das hohe Datenvolumen ermöglicht eine erhöhte Genauigkeit bei der Positionierung auf jeder Art von Straße. Dazu gehören auch kleine Anwohnerstraßen und Straßen in ländlichen Gegenden. Here wendet cloudbasiertes maschinelles Lernen an, um Ausreißer und Anomalien in diesen auf Crowdsourcing basierenden Daten zu identifizieren und um eine hohe Datenqualität sicherzustellen.

Here bietet die Datensätze aus den Here Cellular Networks Kunden im FGDB- Format (File Geodatabase) an.

