04.09.2019

Kamera mit KI zur zuverlässigen Objekterkennung Fahrerassistenz

Bosch hat eine neue Kameratechnik entwickelt, die ab 2019 in ersten Fahrzeugen eingesetzt wird. Durch Kombination eines Multipfad-Ansatzes mit künstlicher Intelligenz (KI) zur Objekterkennung wird die Umfeld-Wahrnehmung zuverlässiger und der Straßenverkehr sicherer.

Beim unternehmensinternen Wettbewerb „Bosch Innovation Award“ wurde die Kamera mit künstlicher Intelligenz als Gewinner ausgezeichnet. © Bosch

Sowohl für die Fahrerassistenz wie automatische Notbremssysteme als auch für das automatisierte Fahren müssen Autos unter anderem alle Objekte in ihrem Umfeld sehen. Außerdem müssen sie schnell erkennen, ob und welche Objekte relevant für sie und ihre eigene Fahrstrategie sind. Genauso schnell muss ein Auto erkennen und damit wahrnehmen, wie es auf relevante Objekte zu reagieren hat. Muss es bremsen, ausweichen oder kann es über ein Objekt hinwegfahren?

Dem menschlichen Auge überlegen

Für diese Anforderungen ist die Mono-Videokamera MPC3 von Bosch optimiert – anders als das menschliche Auge. Sehen und wahrnehmen sind für Menschen zwei verschiedene Dinge. Wenn der Mensch etwas sieht, heißt das nicht, dass er es erkennt und damit wahrnimmt. Zum Beispiel geben viele Unfallbeteiligte nach einer Kollision an, zwar in die Richtung des Unfallgegners geblickt, ihn aber nicht wahrgenommen zu haben. Bis zu 50 Prozent der Kollisionen im Straßenverkehr sind Schätzungen zufolge auf dieses Phänomen zurückzuführen.

Die neue Kamera ist dem menschlichen Auge in diesem Punkt überlegen, auch weil sie nicht ermüdet und nach stundenlanger Fahrt noch funktioniert wie auf dem ersten Kilometer. Die robuste Objekterkennung basiert auf dem Multipfad-Ansatz unter Nutzung von KI. So kann die Kamera zum Beispiel auch beim Fehlen von Fahrbahnmarkierungen zuverlässig erkennen, ob ein Fahrbahnrand befahrbar ist oder nicht. Die Kamera-Intelligenz basiert auf Bosch-Know-how und ist in einem V3H-Chip von Renesas integriert.

Sie verbessert auch bereits verfügbare Fahrerassistenzsysteme und erweitert ihr Einsatzspektrum. Um Kollisionen zu verhindern, ist es zum Beispiel denkbar, eine automatische Notbremsung auch auf verschiedene Tierarten zu realisieren. Zudem steigt die Zuverlässigkeit bei der Auslösung von Notbremsungen, weil die Kamera auch teilweise verdeckte Fußgänger wahrnehmen kann. Ebenso profitiert die Verkehrszeichenerkennung. Die Kamera kann Text oder Ziffern auf Verkehrsschildern dank optischer Zeichenerkennung zuverlässig lesen und die Informationen dem Autofahrer über eine Einblendung im Cockpit anzeigen.

