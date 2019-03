Merken Gemerkt

04.03.2019

Kabelbaum-Design für die Bordnetz-Entwicklung in 3D Entwicklung

Zuken stellt mit E³.WiringSystemLab eine Softwarelösung vor, die die Optimierung komplexer Kabelbaumdesigns auf Basis von Schaltplänen aus heterogenen Quellen ermöglicht. Das Produkt kann Verbindungsinformationen aus einer Vielzahl von Quellen importieren und mit 3D-Topologiedaten konsolidieren. Die resultierende 3D-Topologie kann in einer konsistenten 3D-Umgebung analysiert und optimiert werden.

© Zuken

Die Software wurde laut Zuken so konzipiert, dass sie die Bedürfnisse von Gelegenheitsanwendern ohne spezielle Schulung erfüllt. Verbindungsdaten können sowohl aus E³.cable als auch über Industriestandardformate wie KBL, VEC, PLMXML oder generische Excel-Dateien importiert werden. Topologieinformationen werden in Form von geometrischen Bündeln importiert, die in den MCAD-Systemen wie CATIA, NX oder Creo erstellt wurden.

Basierend auf diesen Eingaben bietet E³.WiringSystemLab die Möglichkeit, den gesamten Optimierungsprozess des Kabelbaums in einer konsistenten 3D-Umgebung durchzuführen. An dem importierten Kabelbaum können Modifikationen vorgenommen werden, wie zum Beispiel Änderungen am Packaging, Aufteilen in Module und Einfügen zusätzlicher Verbindungen.

Mit seiner generischen Kosten- und Gewichtsoptimierung und zahlreichen Zusatzfunktionen und automatisierten Funktionalitäten läßt sich durch dein Einsatz von Zukens E³.WiringSystemLab laut Hersteller eine deutliche Reduzierung der Hochlauf- und Optimierungszyklen für Bordnetze aller Art erzielen.

