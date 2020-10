Merken Gemerkt

09.10.2020

IT-Security im Steuergerät Safety-Konzept

Escrypt unterstützt für die host-seitige Integration der Security Software CycurHSM von nun an die Entwicklungsumgebung von Tasking. Automobilhersteller und Zulieferer können so einfach und kostensparend ein vom Compiler bis zur Security-Software qualifiziertes Safety-Konzept nach ASIL-D realisieren.

© Escrypt

Da CycurHSM nun für die Tasking-Toolchain qualifiziert ist, vereinfacht das die bedarfsgerechte Anpassung der IT-Security-Funktionen auf die individuellen Anforderungen des Fahrzeugsteuergerätes und der E/E Architektur. Automobilzulieferer und OEMs können so in der Tasking-Entwicklungsumgebung schnell und kostengünstig ihre Systeme auf ein Safety-Konzept nach ASIL-D hin qualifizieren. CycurHSM führt in der Folge im Hardware-Security-Modul des Mikrocontrollers die erforderlichen IT-Sicherheitsfunktionen aus – Datenverschlüsselung und -authentifizierung, sicheres Booten, Flashen und Debuggen oder auch Runtime Manipulation Detection.

