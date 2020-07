Merken Gemerkt

30.07.2020

ISELED Standalone-Controller Kundenspezifische LED-Ketten

Inova Semiconductors bietet nun seinen LED Treiber & Controller-Chip auch als Standalone-Treiberchip an. Der Inova INLC10AQ bietet Funktionen wie Farb-/Helligkeitssteuerung und ein Abdimmen der Beleuchtung.

Er unterstützt die Kalibrierung der Helligkeit einer LED und eine Farbtemperaturkompensation roter LEDs über die dominierende Wellenlänge. Der integrierte OTP-Speicher speichert die Kalibrier- und Kompensationsdatenwerte, so dass ein LED-Binning entfällt. LED-Ketten können per Daisy-Chain-Verbindung mehrerer INLC10AQ-Bausteine oder anderer ISELED-Produkte aufgebaut werden. Der Chip enthält drei unabhängige Konstant-Stromsenken, die jeweils über PWM (488 Hz, 12 Bit) angesteuert werden. In einer LED-Kette ist jeder Baustein einzeln über den seriellen Bus mit proprietärem Busprotokoll adressierbar.

Mit ISELED und seinem Software-Protokoll lassen sich bis zu 4079 LEDs verbinden und einzeln ansteuern. © Inova Semiconductors

Neben dem Treiben von smarten LEDs, können die Ausgänge zu 3 LEDs mit einem integrierten AD-Wandler dafür genutzt werden, um die an den Pins anliegende Spannung zu erkennen. Dadurch lassen sich auch einfache Sensoren (z. B. Näherungs-, Berührungs-, Drucksensoren) oder Einstellknöpfe einfach in die LED-Kette integrieren.

https://iseled.com