20.12.2019

20.12.2019

I/O-Geräte für CAN FD mit fertigen Grundplatinen

Das I/O-Modul PCAN-MicroMod FD von PEAK-System ist neben der Verwendung als Plug-in-Modul in Eigenentwicklungen jetzt auch mit fertigen Grundplatinen im schwarzen Aluprofilgehäuse verfügbar. Die direkt verwendbaren Geräte bieten diverse Peripherie-Varianten für spezifische Anforderungen. Der Datenaustausch erfolgt per CAN FD, das abwärtskompatibel zum klassischen CAN 2.0 ist.

© PEAK-System

Bei der Grundplatine PCAN-MicroMod FD Analog 1 wurde der Schwerpunkt auf analoge Ein- und Ausgänge gelegt, wobei unter anderem 8 Eingänge mit 16 Bit Auflösung vorhanden sind. Bei den Digital-Varianten der Grundplatinen werden die 8 digitalen Ausgängen entweder als Low-Side-Schalter (Digital 1) oder High-Side-Schalter (Digital 2) herausgeführt. Allen Grundplatinen gemein sind ein analoger Eingang zur Spannungsüberwachung bis 30 V und zwei ergänzende Frequenzausgänge bis 20 kHz.

Die Konfiguration der Grundplatinen mit PCAN-MicroMod FD erfolgt mit der mitgelieferten Windows-Software und wird per CAN übertragen. Anschließend laufen die Grundplatinen als selbstständige CAN-Knoten. Verkabelt werden die Geräte über Federklemmen-Steckverbinder. Der Betrieb kann im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +85 °C erfolgen.

