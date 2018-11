Merken Gemerkt

Merken

19.11.2018

Interoperabilität bei Automotive Ethernet und C-V2X Messen und Testen

Lösungen für die Cellular Vehicle-to-Everything-Kommunikation (C-V2X) sowie eine Automotive-Ethernet-Lösung wurden von Keysight Technologies angekündigt. Damit lassen sich neue Industriestandards adressieren und die Interoperabilität unterschiedlicher Komponenten gewährleisten.

© Keysight

Die Fahrzeug-zu-Alles-Kommunikation bezieht sich auf das Kommunikationssystem eines Fahrzeugs, in dem Informationen von Sensoren und anderen Quellen durch Verbindungen mit hoher Bandbreite, geringer Latenz und hoher Zuverlässigkeit übertragen werden und den Weg für ein völlig autonomes Fahren ebnen. C-V2X kommuniziert mit einem Mobilfunknetz für Cloud-basierte Dienste wie Navigation und Infotainment und verbindet Fahrzeuge über eine direkte Verbindung miteinander (V2V), mit Fußgängern (V2P), mit Infrastruktur (V2I) und mit dem Netzwerk (V2N).

Herausforderungen beim Test von C-V2X-Lösungen und -Komponenten ist es, ständig mit der Entwicklung der Standards Schritt zu halten. Dies erfordert Testlösungen, die immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung der C-V2X-Anforderungen sind, einschließlich zukünftiger Releases, die 5G New Radio (5G NR) beinhalten.

Up to date bei C-V2X-Standards

Das C-V2X Toolset von Keysight ist eine Lösung, die den sich entwickelnden C-V2X-Standard in Bezug auf Hochfrequenz-, Protokoll- und Applikationstests verfolgen kann. Die zukunftssichere 5G NR V2X-Plattform auf Basis der Spezifikationen des 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Release 16, schützt Investitionen und beschleunigt die Einführung neuer Technologien, um erweiterte Sicherheitsfunktionen zu ermöglichen.

Das Keysight C-V2X Toolset bietet:

Einhaltung der 3GPP, Release 14 Spezifikationen

Eine intuitive Benutzeroberfläche zur Vereinfachung der C-V2X-Messungen (Protokoll und HF)

Einen Emulator für ein globales Navigationssatellitensystem (GNSS) zum Erzeugen von Signalen für realistisches GNSS

Eine 5G NR-Messplattform zum Schutz der Anfangsinvestitionen und zur Beschleunigung der Einführung neuer Technologien, die erweiterte Sicherheitsfunktionen ermöglichen.

Eine Grundlage für den C-V2X-Konformitätstest

Alle Standards für Automotive Ethernet unterstützt

Keysight ist in der Entwicklung von Komplettlösungen für Automotive-Ethernet engagiert und bietet Lösungen für Compliance-Tests von Empfängern, Kabelbäumen und Steckverbindern sowie Sendern. Die neue Testanwendung für elektronische Steuergeräte (ECU) von Keysight deckt alle vier Normen ab, die die Ethernet-Plattform im Automobilbereich regeln: BroadR-Reach, IEEE 100BASE-T1, IEEE1000BASE-T1 und die OPEN Alliance (One-Pair Ethernet) ECU-Spezifikationen.

Die neue Software umfasst die Abdeckung des Media Dependent Interface Mode (MDI), der Umwandlungsverluste und der Common Mode-Emissionstests, die in der OPEN Alliance Automotive Ethernet TC8 ECU Testspezifikation festgelegt sind. Weniger Sicherheitsrisiken bei höherer Leistung Keysight unterstützt Designer und Hersteller der Automobilindustrie mit den Innovationen bei Design- und Testlösungen, um leistungsstarke Produkte zu entwickeln und gleichzeitig Sicherheitsrisiken zu minimieren.

So ermöglicht beispielsweise die Lösung Keysight E8740A Automotive Radar Signal Analysis and Generation es radarbasierten Fahrerassistenzsystemen, Kollisionsrisiken proaktiv zu erkennen und zu minimieren. Keysight verwendet diese Lösung in seinen Customer Care Centers für die Automobilindustrie, um verschiedene reale Bedingungen zu erzeugen und mögliche Radarprobleme mit Interferenzen zu lösen.

Darüber hinaus bietet Keysight E-Mobility-Lösungen an, die verbesserte Batterieleistung und elektrische Antriebsstränge bieten. Diese Lösungen gewährleisten auch die Verfügbarkeit effizienter Ladestationen und eine verbesserte Energieumwandlung im gesamten Ökosystem der Elektromobilität, um die Reichweite von Hybrid- und Elektrofahrzeugen zu erhöhen.

weitere Informationen