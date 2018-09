Merken Gemerkt

Merken

10.09.2018

Intelligentes Lenkrad überwacht den Fahrer Fahrerassistenz

Osram Opto Semiconductors und Joyson Safety Systems statten den neuen Cadillac CT6 mit einem System für teilautonomes Fahren aus. Es nennt sich „Super Cruise“ und ermöglicht das freihändige Fahren auf der Autobahn. Dazu wurden Infrarot- und LED-Komponenten von Osram im Lenkrad verbaut, die über die Aufmerksamkeit des Fahrers wachen.

Die Oslon Black SFH 4715S ist im Lenkrad von Joyson Safety Systems für die

Fahrerüberwachung verbaut. © Osram

„Super Cruise“ ist die nächste Entwicklungsstufe adaptiver Geschwindigkeitsregelung, die das Steuer übernehmen kann, wenn der Fahrer aufmerksam auf das Verkehrsgeschehen achtet. Joyson Safety Systems und Osram entwickelten das Lenkrad gemeinsam. Mithilfe einer im Lenkrad verbauten Infrarot-Kamera wird die Kopfposition und Blickrichtung des Fahrers verfolgt. Wendet der Fahrer seine Augen zu lange von der Straße ab, sendet das System eine Reihe optischer Warnsignale, um die Aufmerksamkeit des Fahrers wieder auf das Verkehrsgeschehen zu lenken. Sollte der Fahrer beispielsweise im Notfall keinerlei Reaktion zeigen, nutzt der Cadillac CT6 die Bandbreite an Fahrassistenz-Technologien an Bord, um das Auto kontrolliert anzuhalten.

Im Lenkrad von Joyson Safety Systems verbaut, beleuchtet die Oslon Black SFH 4715S das Gesicht des Fahrers mit nicht sichtbarem Infrarotlicht, um so Augenbewegungen und die Blickrichtung mit einer Kamera verfolgen zu können. Eine RGB-MultiLED zeigt dem Fahrer an, wann das „Super Cruise“-System in Betrieb und welche Funktion gerade aktiv ist. So leuchten die LED beispielsweise grün, wenn das System aktiv ist. Die Lichter werden blau, wenn das System erkennt, dass der Fahrer möglicherweise gerade nicht aufpasst, und sie werden rot, wenn das System ausgeschaltet ist. Eine Blinkfunktion schaltet sich ein, wenn die IRED die Augen des Fahrers wegen eines Hindernisses nicht ausleuchten können.

weitere Informationen