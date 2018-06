Merken Gemerkt

Merken

29.06.2018

Intelligenter Stecker für sicheres autonomes Fahren Steckverbinder

Forschende der Fraunhofer EMFT haben zusammen mit Industriepartnern einen intelligenten Stecker entwickelt, der mittels miniaturisierter Sensorsysteme die Verbindungsqualität der Steckverbindung überwacht und so bevorstehende Ausfälle detektieren kann. Er bringt so mehr Zuverlässigkeit das autonome Fahren.

Eine Steckverbindung für automobile Anwendungen. © Fraunhofer EMFT/Bernd Müller

Im Automobil sind elektrische Steckverbindungen für sichere Daten- und Leistungsübertragung unerlässlich. Die Integration intelligenter Funktionen ermöglicht Effizienzsteigerungen beim zuverlässigen Betrieb sowie eine optimale Verfügbarkeit und Stabilität der Übertragung von Daten und elektrischer Leistung im Automobil, z.B. für das vollautomatisierte Fahren.

Auch strenge Qualitätskontrollen und regelmäßige Inspektionen bieten laut Fraunhofer EMFT keinen hundertprozentigen Schutz vor plötzlich auftretenden Defekten. So gelten etwa Degradationserscheinungen an ursprünglich als gut getesteten Verbindungen als Ausfallursache für viele Steckverbinder. Solche Ausfälle haben geringe Ankündigungszeiten und können dennoch zum Ausfall wichtiger Systeme führen.

Degradationsursachen

Typische Degradationsursachen an Steckern durch Alterung der Materialien sind damit eintretende Undichtigkeiten, Feuchtigkeit, Kriechströme oder Leistungseinbruch. Verschiedene Korrosions- oder Kontaminationsprozesse können eine Ausbildung von widerstandserhöhenden Schichten auf den Kontaktflächen und dadurch parasitäre Widerstände hervorrufen. All diese Phänomene sind prinzipiell elektrisch detektierbar, was es möglich macht, bevorstehende Ausfälle im Betrieb zu erkennen oder sogar vorherzusagen.

Ein intelligenter Steckverbinder mit integrierten miniaturisierten elektronischen Sensorsystemen zur Erfassung des Energieverbrauchs, fehlerhafter Zustände, Temperatur usw., könnte die schleichende Degradation von Steckverbindern messbar machen und so eine Aussage über die aktuelle Güte des Steckkontaktes

ermöglichen.

Die Forschenden der Fraunhofer EMFT haben zusammen mit den Industriepartnern Erni und Finke einen Demonstrator eines solchen intelligenten Steckers entwickelt. Ein direkt in der Steckverbindung integriertes miniaturisiertes Sensorsystem erfasst die aktuelle Temperatur und den Stromfluss und überträgt die Messdaten drahtlos an ein mobiles Endgerät.

weitere Informationen