Merken Gemerkt

Merken

23.10.2017

Intelligenter Halbleiterschalter für autonomes Fahren von Stufe 3 bis 5

Für 12-V-Bordnetze mit mindestens zwei Batterien entwickelten die Elektronikexperten von Eberspächer Controls Landau den Autonomous Driving Safety Switch. In vollautomatisierten Fahrzeugen sorgt das Battery and Boardnet Safety Module zusätzlich für eine intelligente Stromverteilung und Versorgung von sicherheitsrelevanten Komponenten.

Steuergeräte, Sensoren, Aktuatoren: Je autonomer das Fahrzeug, desto höher die Anzahl elektrischer Komponenten – und umso komplexer die Bordnetzarchitektur. Die Fahrzeuge der Zukunft verfügen nicht nur über mehrere Batterien, sondern auch über mehrere Teilbordnetze. Für deren sichere Verbindung und Trennung sorgen die Module von Eberspächer Controls Landau. Erste Fahrzeuge, die dem Automatisierungsgrad 3 der SAE (SAE J3016 Norm) entsprechen, sind seit Kurzem in der Serie. Hier wird der Fahrer in bestimmten Situationen zum Eingreifen aufgefordert, muss das System aber nicht durchgehend überwachen.

Möglich macht das unter anderem der Autonomous Driving Safety Switch (ADSS) von Eberspächer. Der bidirektionale Trennschalter kommt in 12-V-Bordnetzen mit mindestens zwei Batterien für Level 3 oder 4 des Autonomen Fahrens zum Einsatz – in Abhängigkeit der Anzahl sicherheitsrelevanter Lasten in bis zu 20-facher Ausführung. Im Fall von Über- oder Unterspannung trennt er die beiden Teilbordnetze und sichert so sicherheitsrelevante Funktionen wie Bremsen und elektrische Lenkhilfen zuverlässig ab. Er verfügt über eine integrierte Überstromerkennung und ist je nach kundenspezifischer Anforderung als ASIL Level B oder ASIL Level D ausgeführt. Letzteres deckt die höchsten Sicherheitsanforderungen für Entwicklung, Testing, Dokumentation und Funktion ab.

Sicherheit auch ohne Fahrer

Auch für vollautomatisierte Pkw mit Hochvolt-Niedervolt-Bordnetz bietet Eberspächer eine Lösung an: das Battery and Boardnet Safety Module (BBSM). Es ist auf die Anforderungen von Fahrzeugen des zukünftigen SAE-Levels 5 zugeschnitten, bei denen kein menschliches Eingreifen und damit auch kein Fahrer mehr erforderlich ist. BBSM bietet dafür intelligente Stromverteilung und zuverlässige Versorgung von sicherheitsrelevanten Komponenten in vollredundanten Bordnetzen. Innerhalb von maximal 100 Mikrosekunden trennt das System im Fehlerfall den Hochvolt-DC/DC-Wandler vom 12-V-Teilbordnetz ab. Damit schützt es neben der Lithium-Batterie sicherheitsrelevante Lasten wie Aktuatoren, Sensoren und das zentrale Steuergerät. BBSM besteht aus mehreren Batterie- und Bordnetztrennschaltern und einem ASIL D klassifizierten Gespann aus Mikrocontroller und System-Basis-Chip. Die Steuerungssoftware entwickeln die Elektronikexperten für jeden Anwender individuell.

Eberspächer Autonomous Driving Safety Switch – intelligenter Halbleiterschalter für autonomes Fahren von Stufe 3 bis 5. © Eberspächer

zu Eberspächer