16.09.2019

Integriertes LED-Lichtsystem Beleuchtung

Mit einer sogenannten „Solid State Lighting|High Definition“ (SSL|HD) Technologie hat HELLA die Lichtquelle miniaturisiert, sodass nun 15.000 LED-Pixel einzeln ansteuerbar sind. Eine erste Integration der Technologie in einen Hauptscheinwerfer ist bereits erfolgt. Die Lösung soll in den nächsten drei Jahren auf der Straße verfügbar sein.

HELLA arbeitet an Lichtlösungen, die sich bei gleichbleibend hoher Leistung und Funktionalität auf kleinerem Bauraum in die Fahrzeugarchitektur integrieren lassen und Erstausrüstern zusätzliche Freiheitsgrade in der Fahrzeuggestaltung bieten. Dies geschieht z.B. durch Konzepte zur Miniaturisierung. Mit der SSL|HD-Technologie hat HELLA jetzt kleine, individuell schaltbare LED-Pixel auf intelligenten Treiberchips integriert. Durch Ansteuern der einzelnen Pixel lässt sich das Lichtbild auf der Straße schon direkt an der Lichtquellenoberfläche erzeugen und über ein mehrstufiges Optiksystem auf die Straße projizieren. Die höhere Pixelzahl und die vergrößerte lichtemittierende Oberfläche erlaubt Anwendungen mit höherer Lichtqualität und -leistung.

Die Technologie bietet so zum Beispiel die Grundlage für frei programmierbare Lichtfunktionen. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie optische Fahrspurmarkierungen oder auch weitere Individualisierungsmöglichkeiten wie Coming- und Leaving-Home-Animationen oder Kommunikationsfunktionalitäten lassen sich durch die präzise digitale Pixelumschaltung umsetzen. Das Unternehmen bietet Erstausrüstern die Möglichkeit, Geschäftsmodelle auf Pay-per-Use-Basis zu entwickeln. Dabei werden bestimmte Lichtfunktionalitäten grundsätzlich im Fahrzeug mit ausgeliefert, jedoch erst auf Wunsch an die individuellen Nutzeranforderungen angepasst aktiviert und bezahlt.

HELLA arbeitet an hochauflösenden softwarebasierten Scheinwerfertechnologien, und entwickelt die Lichttechnologien in Vorentwicklungsprojekten weiter. Das Ziel ist, die Pixelzahl weiter zu erhöhen, um bestehende Anwendungsfälle zu verbessern sowie neue sicherheits- und komfortrelevante Funktionen etwa im Hinblick auf das autonome Fahren umsetzen zu können.

