20.02.2019

Integrierter Motor-Controller für Automobilanwendungen Motorsteuerung

TDK erweitert das Angebot an Micronas embedded Motor-Controllern um den HVC 4420F mit erweitertem Flash-Speicher für den Antrieb kleiner Bürstenmotoren, Schrittmotoren oder bürstenloser Motoren. Der HVC 4420F erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie an Diagnosefunktionen, die nun auch im Bereich der intelligenten Aktuatoren gelten. Muster werden ab März 2019 verfügbar sein, der Produktionsstart ist für 2020 geplant.

Mit einer Erweiterung des Flash-Speichers auf 64 KB und SRAM auf 4 KB sollen die Funktions- und Diagnoseanforderungen der OEMs erfüllt werden. Bezüglich der Diagnose hat jeder OEM seine eigenen Vorgehensweisen. Diese umfassen Strategien zur Sensordatenfusion, zur Erkennung des Aktuatorstatus und die daraus resultierenden Aktivitäten. Um die erforderliche Datenanalyse sicherzustellen, müssen Softwareroutinen implementiert werden, die die zugrundeliegenden Hardware-Diagnosefunktionen aktivieren und dabei das Framework der OEMs berücksichtigen, um eine ordnungsgemäße Integration zu gewährleisten. Aufgrund des größeren Speichers und der integrierten Diagnosefunktionen bietet die HVC 4420F sowohl die Speicherkapazität als auch die Rechenleistung für die Datenverarbeitung, um diese Aktionen auszuführen.

© TDK-Micronas

Der HVC 4420F ist Teil der Micronas High-Voltage-Controllerfamilie (HVC) für Smart Actuators. Die HVC-Familie kombiniert einen ARM Standard-Mikrocontroller-Core mit Zusatzfunktionen zur Realisierung kompakter Systemdesigns für Automotive-Anwendungen. Der HVC 4420F ist mit einem 32-Bit CPU-Core (ARM Cortex-M3) und 64 KB Flash-Speicher ausgestattet und enthält unter anderem Timer/Counter, Interrupt-Controller, Mehrkanal-ADC, SPI und Enhanced PWM mit Diagnosefunktion, welche für sicherheitskritische Anwendungen erforderlich ist. Eine erweiterte LIN-UART mit LIN 2.x Transceiver sowie Spannungsregler sind verfügbar, um den Controller direkt mit dem Automotive-Bordnetz (5,4 V bis 18 V) zu verbinden.

Diverse Energiespar-Modi reduzieren die Stromaufnahme. Eine Reihe integrierter digitaler und analoger Schaltungseinheiten, wie Komparatoren mit virtuellem Sternpunkt, Stromskalierung und ein programmierbarer Verstärker ermöglichen dem Anwender, die Anzahl der externen Komponenten ein Minimum zu reduzieren.

Die Rechenleistung des HVC 4420F ermöglicht die Verarbeitung komplexer Algorithmen für die Motoransteuerung, wie Space Vector Modulation (SVM) für permanenterregte Synchronmotoren (PMSM), Six-Step-Kommutierung mit Sensor-Feedback oder sensorloser Ansteuerung sowie verschiedene Schrittmotor-Konfigurationen. Die HVC 4420F kann optional mit flexibler, parametrisierbarer Firmware mit Funktionen für Kommunikation, Überwachung und Power-Management (ASIL A ready) sowie einem Konfigurations-Tool ausgestattet werden. Nutzer können die Applikationssoftware effizienter und effektiver gestalten und somit die Kombination aus Motor und Ansteuerung optimal auslegen.

TDK präsentiert den HVC 4420F vom 26. bis 28. Februar auf der Embedded World in Nürnberg am Stand 438 in Halle 3A.

