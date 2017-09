Merken Gemerkt

01.09.2017

Integrierte Lösung für die Softwareentwicklung in der Automobilbranche

Siemens stellt eine integrierte Lösung für die Softwareentwicklung in der Automobilbranche vor. Sie richtet sich an die Herausforderungen bei der Produktentwicklung, die mit der starken Zunahme von Embedded-Software in Autos einhergehen.

© Siemens

Siemens integriert dafür Application Lifecycle Management (ALM) mit Product Lifecycle Management (PLM) Software. Das Ergebnis ist eine Lösung für die Automobilindustrie, mit der sich zwei grundlegend verschiedene Lebenszyklen nahtlos verwalten lassen: elektromechanische Systeme und die Softwareentwicklung zur Steuerung solcher physischen Systeme.

Automobilunternehmen können so Softwarefunktionalität und Rückverfolgbarkeit erweitern und gleichzeitig die Produktqualität verbessern. Rückrufaktionen, die auf Embedded-Software zurückzuführen sind, lassen sich dann auf ein Minimum reduzieren. Mit dieser Ankündigung stellt die Siemens Business Unit für PLM Software die erste einer Serie von Branchenlösungen für das Digital Enterprise vor.

Für Automobilunternehmen ist es eine große Herausforderung, die Entwicklung von Embedded-Software in enger Synchronisation mit der Herstellung physischer Systeme zu verwalten. Denn bei Produkt und Software handelt sich um völlig unterschiedliche Entwicklungslebenszyklen. Die Softwareentwicklung wird unabhängig von anderen Prozessen gesteuert. Die Validierung der Schnittstelle mit der Hardware erfolgt nur an einzelnen, vordefinierten Kontrollpunkten. Im Zeitalter intelligent vernetzter Autos werden die Zusammenhänge von Software und physischem System jedoch komplexer. Es zeigen sich die Schwachstellen aktueller Prozesse, Werkzeuge und Methoden. Ein digitaler Zwilling der Fahrzeugsysteme kann sowohl das physische als auch digitale Verhalten vernetzter Autos abbilden. Das ist ein notwendiger Schritt, um Innovationen umzusetzen.

