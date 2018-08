Merken Gemerkt

Merken

20.08.2018

InstrumentStudio von NI für PXI-Messanwendungen Software

PXI-Systeme werden von Testingenieuren in der Automobilindustrie benutzt. National Instruments stellte die Software InstrumentStudio für seine modularen PXI-Messgeräte vor. InstrumentStudio optimiert die interaktive Nutzung modularer Messgeräte und ermöglicht eine intuitivere Fehlerbehebung während der Testausführung.

© National Instruments

InstrumentStudio ist die Weiterentwicklung des Soft-Frontpanels für ein Einzelmessgerät zu einer einheitlichen Umgebung für mehrere Messgeräte, in der Anwender Screenshots und Messergebnisse ihrer Geräte in einer zentralen Ansicht zusammenführen können. Mit dem Tool lassen sich projektbasierte Konfigurationen für spezifische Prüflinge für eine spätere Wiederverwendung oder zur Weitergabe speichern. Diese effiziente Funktionalität ist eine Grundlage für das Testen komplexer Prüflinge und ermöglicht Ingenieuren und Technikern eine umgehende Testwiederholung.

Während der verschiedenen Stufen der Produktentwicklung müssen Testingenieure häufig Zeit aufwenden, um Messdaten ähnlicher Tests zu korrelieren, die mit unterschiedlicher Hardware ausgeführt werden. Hinzu kommt, dass für Produktionstests unter Umständen separate Hardware notwendig ist, entweder zur Testüberwachung oder Fehlerbehebung von automatisierten Prüfgeräten.

Die Software unterstützt Anwender bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, da Konfigurationsdateien in Entwicklungsumgebungen exportiert werden können, in denen sich die Einstellungen reproduzieren lassen, was die Messdatenkorrelation vereinfacht. Außerdem ermöglicht InstrumentStudio die Überwachung von PXI-Messgeräten während der parallelen Ausführung von Testsequenzen und unterstützt so eine effizientere Fehlerbehebung. Dank der Interaktion mit Entwicklungsumgebungen und Testsequenzen trägt InstrumentStudio einen wichtigen Teil zu einem umfassenden Softwareworkflow bei und ermöglicht Unternehmen die optimale Nutzung ihrer PXI-Messgeräte.

Mit der Systemdesignsoftware LabVIEW als Herzstück und der Testmanagementsoftware TestStand soll die Plattform zu einer höheren Produktivität von Test- und Validierungssystemen beitragen. Jeder Bestandteil der Plattform ist mit Software von Drittanbietern kompatibel, was die Wiederverwendung von Programmcode/IP ermöglicht, und kann mit Zusatzpaketen und Tools aus dem LabVIEW Tools Network anwendungsspezifisch angepasst werden. InstrumentStudio ist im Lieferumfang von PXI-Messgeräten von NI enthalten. Zudem steht die Software als kostenloser Download auf ni.com für die Verwendung mit bereits vorhandenen NI-Produkten zur Verfügung.

weitere Informationen