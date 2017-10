Merken Gemerkt

16.10.2017

Infrastruktur-Emulator für V2X-Testszenarien

Nordsys stellt seine Neuentwicklung waveBEE to-go vor. Das Adhoc-V2X-Simulationssystem basiert auf dem waveBEE V2X-Stack und ermöglicht laut Anbieter durch einen Editor einen schnellen Aufbau von kompletten V2X-Testszenarien. Das System ersetzt die komplette V2X-Infrastruktur und kann durch eine Geodaten-Verschiebung die frei definierbaren Szenarien weltweit auf jedes andere Straßennetz transformieren.

Um ortsunabhängig und möglichst zeitnah ein komplexes V2X-Szenario zu erproben, hat Nordsys das waveBEE to-go-System entwickelt. Dieses verwandelt ein beliebiges Areal, selbst ohne Strom- und Netzwerkversorgung, in eine voll funktionsfähige V2X-Umgebung, was dem Entwickler Tests in einer flexibel konfigurierbaren Realumgebung ermöglicht.

Die erstellen Szenarien lassen sich laut Nordsys problemlos auch in HiL-Teststände integrieren. Hierzu kann entweder ebenfalls eine waveBEE to-go als Teil des HiL-Teststandes zum Einsatz kommen oder das Entwicklungssystem waveBEE plus.

Um die Testfälle anschließend im Feld zu erproben, ist kein weiteres Equipment erforderlich. Die mobile waveBEE to-go verfügt über ein internes IEEE 802.11p Modem sowie einen GPS-Empfänger und ist darüber hinaus Wifi-fähig. Optional ist auch eine LTE-Verbindung verfügbar. Für zukünftige 5G-Funktionen ist das komplette waveBEE-System durch den modularen Aufbau sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten ebenfalls bereits gerüstet. Die „to-go“ ist beliebig in der Testumgebung platzierbar und sendet das Szenario an die Testfahrzeuge, die dann beispielsweise bezüglich eines simulierten Staus entsprechend reagieren können. Mittels einer Android-App können die Szenarien mit dem mitgelieferten Android-Tablet auch vor Ort weiter konfiguriert werden. Über einen integrierten Akku ist das System im freien Feld rund 6 bis 8 Stunden einsetzbar. Ein gleichzeitiges Laden zum Beispiel über ein Fahrzeug-Bordnetz ist möglich.

