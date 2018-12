Merken Gemerkt

18.12.2018

Infrarot-LED für biometrische Zugangskontrolle Keyless Entry

Mit Hilfe der Infrarot-LED Synios SFH 4772S A01 bzw. der Synios SFH 4775S A01 von Osram erkennt das Fahrzeug der Zukunft seinen Fahrer über Iris Scan oder Gesichtserkennung und kann beispielsweise die Autotür schlüssellos öffnen, oder auch die Wegfahrsperre aufheben.

Die Synios SFH 4772S A01 ist beispielsweise besonders für den Einsatz in Iris Scanning Systemen geeignet. Diese Anwendung ist aktuell vor allem aus mobilen Geräten bekannt und ermöglicht dort beispielsweise das Entsperren von Smartphones ohne Passwort. In beiden Fällen fungiert die IRED als Lichtquelle, die die Iris mit infrarotem Licht in passender Wellenlänge beleuchtet. Eine Kamera kann das Bild des Irismusters dadurch unabhängig von der jeweiligen Augenfarbe erfassen. Das nachgelagerte System gleicht die Information mit den gespeicherten Daten ab und entsperrt bei Übereinstimmung das Gerät. Die SFH 4772S A01 emittiert infrarotes Licht mit einer Wellenlänge von 810 nm und erreicht bei 1 A eine optische Leistung von 1070 mW.

Das zweite Produkt, die Synios SFH 4775S A01, ist unter anderem für Gesichtserkennung oder Driver Monitoring besonders geeignet – beides Applikationen, die vorzugsweise eine Wellenlänge von 940 nm benötigen. Die IRED hat eine optische Leistung von 1650 mW bei 1 A, ist aber auch für hohe Pulsbelastungen bis 5 A ausgelegt.

Beide Komponenten haben die Abmessungen 2,0mm x 2,8mm x 0,6mm. Die beiden Power Emitter sind Lambert-Strahler mit Flachverguss, die Double Stack-Technologie sorgt dabei für hohe Leistung. Beide Produkte sind für Automotive-Anwendungen qualifiziert und bis zu einer Temperatur von 125° Celsius freigegeben. Verfügbar sind die beiden Produkte ab Frühjahr 2019.



