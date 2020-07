Merken Gemerkt

02.07.2020

Infineon XENSIVTM hoch präzise TLE5014 Winkelsensor Familie:

Digitales Interface und kostenoptimierte Anpassung an Funktionale Sicherheit

Source: Infineon Technologies AG

Die gemäß AEC-Q100 qualifizierten XENSIVTM TLE5014 Winkelsensoren in der bewährten GMR-Technologie zeichnen sich durch ihre Flexibilität mit Single- oder Dual-Chip-Produkten sowie digitalem 12-Bit-Interface mit verschiedenen Protokoll-Optionen (SPC, PWM, SENT und SPI) und den einfachen Einsatz dank Vorkonfiguration und Vorkalibrierung aus.



Die verschiedenen Varianten der neuen TLE5014-Familie erlauben eine optimale Anpassung an das erforderlichen Sicherheitslevel der Applikation. Von QM-Bausteinen hoher Güte, aber ohne dedizierter Sicherheits-Funktionalität (z.B. TLE5014SP E0001) über Einchip-Bausteine für ASIL C (TLE5014SP E0002) bis hin zu Dual-Chip-Bauteilen für ASIL D (TLE5014SPD E0002) ist ein direkter pin-gleicher Austausch der Sensoren möglich. Je nach Anwendung können Sie dann zwischen kosteneffizienten QM-Komponenten (vorbereitet für ISO 26262) oder Winkelsensoren wählen, die von vornherein gemäß ISO 26262 entwickelt und dokumentiert wurden.

