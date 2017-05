Merken Gemerkt

10.05.2017

Induktive Positionssensoren

IDT (Vertrieb: Macnica) hat neue induktive Positionssensoren eingeführt. Die drei ZMID520x Sensoren sind AEC-Q100 qualifiziert, benötigen keine Magnete und unterstützen die Implementierung in sicherheitsrelevanten Systemen nach ISO26262 bis ASIL-B. Zudem ist die Technologie immun gegen magnetische Streufelder ohne teure und komplexe Abschirmung.

Die mechanische Konstruktion ermöglicht eine Drehwellen-, Seitenwellen-, Linear- und Bogenbewegung von kleinen Winkeln bis hin zu 360°. Die skalierbare Spulenkonstruktion ist tolerant gegenüber mechanischer Fehlausrichtung in beliebiger Richtung, horizontal oder vertikal. Die Sensor-ICs können bis +150 °C eingesetzt werden. Mit nur drei Anschlüssen lassen sich die Sensor-ICs in der endgültigen Systembaugruppe benutzerdefiniert programmieren und kalibrieren, ohne zusätzliche Verdrahtung oder weitere Komponenten. Als Ausgangssignale stehen Analog, PWM und SENT zur Verfügung.

www.macnica.eu