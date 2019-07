Merken Gemerkt

23.07.2019

23.07.2019

In-Vehicle-System zur Integration von ADAS-, Surround View- und Fahrerüberwachung Fahrerassistenz

Das System VIA Mobile360 M820 von VIA Technologies ist eine lüfterlose, kompakte fahrzeuginterne (In-Vehicle) Sicherheitsanwendung für Fuhrparks, die mit Fahrerassistenz- und Schutzsystemen aufgerüstet werden sollen. Die Transportlösungen umfassen Kameras für den automobilen Einsatz, FAKRA-Kabel, ein Touchscreen-Display sowie Speicher- und 4G-Netzwerkoptionen.

Mit bis zu neun Kameras für den automobilen Einsatz unterstützt das System eine Software-Suite, die Funktionen wie Advanced Driver Assistance (ADAS), Surround View (SVS), Driver Monitoring (DMS), Parkassistent (PAS) und Dynamic Moving Object Detection (DMOD) ermöglicht. Die Software kann optional für verschiedene Nutzungen angepasst werden. © VIA Technologies

Das VIA Mobile360 M820 System wurde entwickelt, um den Anforderungen eines langfristigen Fahrzeugbetriebs standzuhalten. Es basiert auf einem lüfterlosen robusten Design, das die globalen Normen für Vibrations- und Stoßbelastungen berücksichtigt. Das M820 System ist in einem kompakten und flachen Aluminiumgehäuse untergebracht, eignet sich für beengte Platzverhältnisse im Fahrzeuginnern und kann bei Temperaturen von -20°C bis +70°C stabil betrieben werden. Die standardmäßige Stromversorgung für Kraftfahrzeuge (9-36V Gleichstrom-Eingang) unterstützt auch ACC/IGN-Anschlüsse.

Die Lösung ist 240 mm x 53 mm x 180 mm groß und verfügt über neun FAKRA-Eingangsanschlüsse, zwei USB 3.0-Ports und einen Micro USB 2.0-Port, DIO- und COM-Ports, einen HDMI 2.0-Port sowie einen CAN-Bus-Anschluss. Die drahtlose 4G LTE-Konnektivität wird durch ein optionales Mini-PCIe-Modul mit integriertem SIM-Kartenschlitz unterstützt. Ebenfalls unterstützt werden Standards wie 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS/GNSS und Gigabit-Ethernet.

Verfügbarkeit

Das VIA Mobile360 M820 System ist als Teil einer diskreten Systemlösung für mehrere Transportbereiche erhältlich, darunter Fracht- sowie Direktlieferungen und Busse bzw. Reisebusse. Zudem gibt es spezielle Lösungen für schwere Fahrzeuge im Bergbau und Steinbrüchen. Die auf dem VIA Mobile360 M820 System basierenden VIA Mobile360 Transportlösungen umfassen FOV-40- und FOV-180-Kameras für den automobilen Einsatz, FAKRA-Kabel, ein robustes Touchscreen-Display sowie verschiedene Speicher- und 4G-Netzwerkoptionen.

