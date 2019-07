Merken Gemerkt

30.07.2019

IAA Pkw 2019: Pumpen und Lüfter von ebm-papst Elektromechanik

Auf der Messe IAA Pkw in Frankfurt zeigt ebm-papst vom 12. – 22.9.2019 in Halle 4.1 Stand E13 neue luft- und antriebstechnische Lösungen für Automobilanwendungen. Dazu gehören Pumpen für AdBlue-Additive und Lüfter für die Sitzklimatisierung.

Orbitalpumpe, die das Additiv AdBlue für die Abgasnachbehandlung in den Katalysator pumpt © ebm-papst

Mit einer neuen Orbitalpumpe wird das Additiv AdBlue für die Abgasnachbehandlung aus einem Tank zu einer Düse im Katalysator gepumpt. Wird das Fahrzeug abgestellt, saugt die Pumpe die Flüssigkeit zurück in den dafür vorgesehenen Tank. So sorgt die Pumpe dafür, dass kein AdBlue in der Leitung verbleibt. Die verbleibende Restflüssigkeit würde bei Temperaturen unterhalb von -7 °C fest und damit die Leitung blockieren. Die Orbitalpumpe ist drehzahlregelbar, einfriersicher und besitzt eine spezielle Kommunikationsschnittstelle für die Vernetzung im Auto.

Mehr Sitzkomfort dank Klimatisierung

Für die aktive Sitzklimatisierung kommen spezielle Radial- und Axialkompaktlüfter zum Einsatz. Sie saugen die kühlere Luft unter dem Sitz an und verteilen die Luft gleichmäßig über die Sitzfläche. Dadurch nimmt die Transpirationsfeuchte ab und der Sitzkomfort vor allem bei längeren Fahrten steigt, auch ermüdungsfreies Fahren wird damit einfacher.

Weitere Lösungen

Die EC-Antriebe kommen z. B. als Ölpumpenantrieb für Automatik-Getriebe, als Lenkhilfemotoren, Kupplungsaktuatoren und in Hinterachslenkungen zum Einsatz. Außerdem werden Lüfter für komplexe Anforderungen in der Elektronikkühlung angeboten.

