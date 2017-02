Merken Gemerkt

Merken

16.02.2017

Hypervisor für ARM Cortex-R52

OpenSynergy entwickelt den ersten softwarebasierten Hypervisor für den Echtzeitprozessor ARM Cortex-R52. Der Hypervisor verwandelt jeden Cortex-R52-basierten Chip in mehrere virtuelle Maschinen, die jeweils in der Lage sind, unterschiedliche Softwareanweisungen simultan auszuführen. Mit diesem Ansatz können Anwendungen auf eine geringere Anzahl von Steuergeräten konsolidiert werden, um die Komplexität zu bewältigen und Kosten zu reduzieren. Der Hypervisor ermöglicht so eine parallele Ausführung mehrerer Echtzeit- und AUTOSAR-Systeme mit unterschiedlichen ASIL-Level.

Richard York, Vice President of Embedded Marketing bei ARM, drückt es so aus: "Massenmarkttaugliche autonome Fahrzeuge brauchen ECUs mit einer deutlich höheren Rechenleistung sowie der Fähigkeit, weitaus komplexere Software-Stacks sicher zu verwalten. Der Cortex-R52 wurde entwickelt für Hypervisor-basierte Software-Separierung. Dies schützt sicherheitskritische Features, ohne die schnelle Ausführung von Echtzeitanweisungen einzuschränken. Das ermöglicht leistungsstarke Fahrzeuge, denen man guten Gewissens das Fahren überlassen kann."

www.opensynergy.com