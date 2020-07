Merken Gemerkt

02.07.2020

Hybrid-Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren in axialem Design Neue Bauform

TDK hat ihr Produktspektrum an Hybrid-Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren erweitert und bietet nun zwei Serien in axialem Design an. Für Nennspannungen von 25 V und 35 V eignet sich die Serie B40600 / B40700. Diese deckt ein Kapazitätsspektrum von 780 µF bis 2200 µF ab. Mit der Serie B40640 / B4074* sind zudem Kondensatoren in der Spannungsklasse 63 V verfügbar mit Kapazitätswerten von 390 µF bis 720 µF.

Die Kondensatoren werden in vier Bechergrößen von 14 x 25 mm2 bis 16 x 30 mm2 (D x H) produziert. Erhältlich sind diese in axial-lead Bauform (B406) oder als Lötstern-Ausführung (B407), wodurch vielfältige Montagemöglichkeiten gegeben sind. Der innere Aufbau ist für die thermische Anbindung an einen Kühlkörper optimiert.

Beide Serien sind für einen Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +150 °C ausgelegt wobei eine Lebensdauer von 4000 h bei 125 °C erreicht wird. Der große Vorteil der Hybrid-Polymer-Technologie liegt jedoch in den extrem geringen ESR-Werten über den großen Temperaturbereich hinweg. Beispielsweise kann bei einer Bechergröße von 16 x 30 mm2 und einer Umgebungstemperatur von 20 °C ein ESR von 3,5 mΩ erreicht werden.

Typische Applikationen sind bidirektionale Wandler für 48-V-Bord-Netze, Motorinverter von Hybridantrieben, elektrisch angetriebene Servolenkungen, Pumpen, elektrische Turbo- und Supercharger, Kühlerventilatoren, Getriebesteuerungen und Ausgangsfilter für Schaltnetzteile.

