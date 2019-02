Merken Gemerkt

Merken

27.02.2019

Hochtemperatur-Thyristoren Bauelemente

Die Thyristoren TN1605H-6G/6T von STMicroelectronics (Vertrieb: Rutronik) sind siliziumgesteuerte Hochtemperatur-Gleichrichter (SCRs), die die Zuverlässigkeit von Anwendungen wie Überspannungsschutz und Motorsteuerungen verbessern. Sie können als AC-Schalter, AC-Phasenwechselrichter und AC/DC-gesteuerte Gleichrichterbrücken fungieren.

© STMicroelectronics

Spezifiziert sind für die Familie eine Spannungsrobustheit bis 1200V, eine Störfestigkeit von dV/dt = 200V/μs bis zu 150°C und eine niedrige Verlustleistung bei einer Sperrschichttemperatur von 150°C. Die Hochtemperatur-SCRs weisen laut Anbieter einen niedrigen Gate-Triggerstrom und eine Spitzen-Ausschaltspannung von 600V bis 1200V auf. Ihre maximale Einschaltspannung reicht von 12A bis 50A. Diese Kombination ermöglicht kompakte Schaltkreisdesigns mit kleineren Kühlkörpern.

Zielanwendungen sind Spannungsregler in Motorrädern, stationäre Batterieladegeräte für Kraftfahrzeuge, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, industrielle Stromversorgungen und Motorantriebe. Die SCRs sind in SMD- sowie in durchsteckbaren isolierten und nicht isolierten Gehäusen erhältlich.

zu den Produkten bei Rutronik