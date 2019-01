Merken Gemerkt

25.01.2019

Hochstrominduktivität für Anwendungen im Motorraum Bauelement

Vishay Intertechnology stellt eine AEC-Q200-qualifizierte IHLP-Induktivität im 4040-Gehäuse mit einer Bauhöhe von 5,4 mm vor. Das Bauteil ist unter anderem für Anwendungen im Motorraum bei Betriebstemperaturen bis +155°C geeignet.

Dank kleiner DCR-Werte von 1,05mOhm bis 204,0mOhm (typ.) ist die AEC-Q200-qualifizierte Induktivität energieeffizient und deckt den Wertebereich von 0,33 µH bis 75,0 µH ab. Das Bauteil ist für Nennströme bis 36,0 A ausgelegt und verkraftet hohe Spitzenströme ohne in die Sättigung zu geraten. © Vishay

Die AEC-Q200-qualifizierte IHLP-Hochstrominduktivität besitzt die Größe 4040, aber mit einer etwas größeren Bauhöhe. Die Induktivität IHLP-4040ED-5A von Vishay Dale bietet kleinere DCR-Werte (ohmscher Widerstand), höhere Strombelastbarkeiten und höhere Induktivitätswerte, zudem ist sie für Betriebstemperaturen bis +155°C spezifiziert. Dadurch eignet sie sich für Anwendungen im Motorraum.

Die IHLP-4040ED-5A Serie wurde für Energiespeicheranwendungen in Gleichspannungswandlern bis 2 MHz optimiert. Darüber hinaus eignet sie sich in Hochstrom-Filteranwendungen zur Unterdrückung von Störsignalen bis zu ihrer Serienresonanzfrequenz (SRF). Aufgrund ihrer hohen Temperaturfestigkeit ist die Serie eine Lösung für Filter- und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Motor- und Getriebesteuerungen, Diesel-Einspritzpumpensteuerungen und Entertainment/Navigationssystemen. Weitere Anwendungen sind: Funkentstörung von Motoren, Scheibenwischern, elektrisch verstellbaren Spiegeln und Sitzen, HID- und LED-Beleuchtung sowie Heiz- und Lüftergebläse.

Die Induktivität besitzt ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus. Die Induktivität IHLP-4040ED-5A ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

