01.08.2018

Hitex: Unterstützung für ARMs DS-5 durch TESSY Software-Test

Mit der aktuellen Version V4.0.22 von TESSY, einem Werkzeug zum automatisierten Modul-, Unit- und Integrations-Test von eingebetteter Software, ist jetzt Unterstützung für die ARMs DS-5 Entwicklungsumgebung verfügbar.

© Shutterstock/Hitex

ARM Developer Studio 5 (DS-5) ist eine Entwicklungsplattform für Mikrocontroller, die auf ARMs SoC- und Applikationsprozessor-Technologie basieren. DS-5 enthält neben Editor, Compiler und Debugger mit Streamline auch ein Werkzeug zur Performance-Analyse. DS-5 wird zusammen mit ARM-Cores, der CoreSight-Infrastruktur und Debug-Hardware bei ARM entwickelt und bietet Einblick in ARM-Core-basierte Systeme. In Kombination mit TESSY steht jetzt eine Entwicklungs- und Test-Plattform zur Verfügung, in der Unittests direkt ausgeführt werden können. DS-5 wird von ARM entwickelt und von Hitex vertrieben. TESSY wird von Razorcat entwickelt und wird ebenfalls von Hitex vertrieben.

