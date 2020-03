Merken Gemerkt

Merken

18.03.2020

Hilfsbatterie für Fahrzeuge von Audi, BMW und Mercedes Stromversorgung

Eine AGM-Hilfsbatterie (AGM: Absorbed Glass Mat) für Fahrzeuge hat GS Yuasa mit der Bezeichnung YBXAX14 entwickelt. Sie wurde für den breiten Einsatz in gängigen 12V-Hilfs- und Backup-Anwendungen von Audi, BMW und Mercedes entwickelt.

© GS Yuasa

Viele Autos vor allem von Audi, BMW und Mercedes benötigen laut Yuasa solch eine Batterie, um die zusätzlichen elektrischen Lasten zusammen mit der Starterbatterie zu unterstützen. Die YBXAX14 Batterie wurde hinsichtlich Qualität, Leistung und Spezifikationen nach Erstausrüstervorgaben (OE) entwickelt und eignet sich für die Anforderungen von Fahrzeugen mit fortschrittlichen Hilfsbatteriesystemen. Ein Hauptmerkmal ist ihre OE-getreue Deckelentlüftung für den Einbau im Fahrzeug. Die 6mm-Entlüftungsöffnung ermöglicht die Montage eines Entlüftungsschlauchs nach OE-Vorgaben, sodass sich die vorhandene Backup-Batterie sicher austauschen lässt.

Die Lieferung der YBXAX14 erfolgt aufgeladen und montagefertig. Die Batterie ist komplett wartungsfrei und bietet dank auslaufsicherer Konstruktion ohne freie Säure die erforderliche Sicherheit. Sie basiert auf der AGM-Technologie (Absorbed Glass Mat).

Für welche Fahrzeuge eignet sich die Batterie

Die YBXAX14 kommt häufig in Fahrzeugen von BMW und Mercedes zum Einsatz, hier vor allem in Modellen wie A-Klasse, G-Klasse und E-Klasse. In diesen Fahrzeugen besteht die Hauptaufgabe der Batterie darin, eine Notstromquelle für die Sensotronic Brake Control (elektrohydraulische Bremse) bereitzustellen und gleichzeitig elektrische Lasten in Modellen zur Emissionsreduzierung zu unterstützen, die Micro-Hybrid-Technologien verwenden. In BMW-Fahrzeugen unterstützt die Batterie vorwiegend den Leistungsbedarf von Integral Active Steering Systemen (Integralaktivlenkung) bei Modellen mit starker Vorderachsbelastung.

weitere Informationen