02.09.2020

High-End-Controller nach ISO 26262 zertifiziert Off-Highway-Markt

TTControl, ein Joint Venture von TTTech und HYDAC International, hat für seine serienmäßigen elektronischen Steuergeräte für den Off-Highway-Markt die erste ISO 26262:2018 Zertifizierung erhalten. Bisher hat diese Controller-Familie HY-TTC 500 die Sicherheitsnormen IEC 61508, ISO 13849 und ISO 25119 erfüllt.

Die kompatible Produktfamilie besteht aus fünf Mitgliedern und kann entweder in C, CODESYS, CODESYS Safety SIL 2 oder in der SAFERTOS-Umgebung programmiert werden. Die Zertifizierung nach ISO 26262:2018 gilt für die Programmierung in C. © Anna Rauchenberger

Nun erfüllt die gesamte ECU-Plattform, die sowohl Hard- als auch Software umfasst, bei Programmierung in C die noch strengeren Anforderungen an die funktionale Sicherheit gemäß ISO 26262:2018 als ein unabhängig von dem betreffenden Projekt konzipiertes Sicherheitselement (Safety Element out of Context – SEooC). Somit können die Controller nun auch in Elektro- und Elektroniksystemen von Straßenfahrzeugen verwendet werden, wie der TÜV Nord bescheinigt hat.

Die HY-TTC 500 Controller-Familie besteht aus High-End-Steuergeräten, die für die Errichtung einer sicheren, zentralen elektronischen Architektur mit einem einzigen Controller für das gesamte Fahrzeug ausgelegt sind. Die Controller können als Plattform für das Prototyping und die Fahrzeugentwicklung, aber auch als leistungsstarke Steuergeräte für Serienprogramme, beispielsweise in Form eines Fahrzeugsteuergeräts, für elektrische Antriebsstranganwendungen oder als Systeme zur Steuerung der Fahrzeugdynamik – auch bei kleineren Liefermengen – eingesetzt werden.

