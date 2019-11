Merken Gemerkt

26.11.2019

Hermetisch dichte Zwischenkreis-Kondensatoren Passive Bauelemente

Von TDK sind mit der Serie B2568 neue EPCOS MKP-Zwischenkreis-Kondensatoren verfügbar, die widerstandsfähig gegen raue Umweltbedingungen sind. Ausgelegt sind sie für Spannungen von 900 VDC bis 3000 VDC und decken ein Kapazitätsspektrum von 50 bis 4000 Mikrofarad ab.

© TDK

Die Kondensatoren sind typabhängig für Ströme von bis zu 100 A dimensioniert. Die ESL-Werte liegen bei 35 nH bis 80 nH. Auf Anfrage sind auch Ausführungen mit weniger als 20 nH erhältlich. Die Gehäuse sind hermetisch dicht und dank der Polyurethan-Füllung weisen die Wickel eine hohe mechanische Stabilität im Becher auf. Die Kondensatoren entsprechen der Klimaklasse C und bestehen einen 1000-stündigen THB-Test (Temperature, Humidity, Bias) bei 85 °C, 85 Prozent relativer Luftfeuchte und angelegter Nennspannung. Auch eine gewisse Betauung ist im Betrieb zulässig. Zudem werden die Anforderungen an den Brandschutz in Schienenfahrzeugen nach EN 45545 erfüllt.

Dank ihrer Robustheit und der hohen Nennspannungen eignen sich diese Kondensatoren besonders für IGBT-basierte Umrichter in Traktionsanwendungen der Bahntechnik sowie für Antriebe auf der Mittelspannungsebene.

