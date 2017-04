Merken Gemerkt

11.04.2017

HERE: Toolkit für Entwickler

HERE hat das Entwicklungskit Mobility On-Demand vorgestellt, mit dem Entwickler von On-Demand-Diensten ortsbezogene Funktionen in ihre Apps integrieren können.

Das Toolkit ist speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen im On-Demand-Bereich zugeschnitten und unterstützt verschiedene Anwendungsbereiche wie E-Hailing, Carpooling, Essens- und Paketlieferungen sowie weitere On-Demand-Dienstleistungen. Es bietet Entwicklern Zugriff auf präzises Kartenmaterial und verkehrsaktuelle Routenführung sowie auf Fähigkeiten zur Analyse und Visualisierung. HERE setzt dabei auf ein einfaches "Pay-per-order"-Preismodell, das auf der Anzahl der tatsächlich erfolgten Buchungen basiert.

Mobility-On-Demand unterstützt eine durchgängige Entwicklung ("End-to-End") und beinhaltet HERE Geocoder, HERE Isoline Routing, HERE Matrix Routing und das HERE Mobile SDK (Software Development Kit). Unternehmen können damit entweder eigene Navigationslösungen auf Grundlage des HERE Mobile SDKs entwickeln oder aber über einen Deep Link HERE WeGo, die hauseigene Mobilitäts-App von HERE, nutzen, um ihre Apps schneller auf den Markt zu bringen.

