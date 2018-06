Merken Gemerkt

27.06.2018

HELLA: Steuerungs- und Bremssysteme für autonomes und elektrisches Fahren in Amerika Fahrerassistenz

HELLA zeigte vom 19. bis 21. Juni 2018 im Rahmen des „Steering Systems USA Summit“ aktuelle Steuerungs- und Bremssysteme, die das autonome Fahren sowie die Themen Energieeffizienz und Elektrifizierung vorantreiben. Dazu gehörten Lenksteuerungsmodule in einer Fail-safe- oder Fail-Operational-Ausführung. Das bedeutet, dass im Falle eines Fehlers in der Elektronik das System weiterhin sicher funktioniert.

Die Sensorlösungen basieren sie auf der CIPOS-Technologie. © Hella

Solche Steuerungsmodule sind für das automatisierte Fahren gemäß Level 4 geeignet, welches sich nach der Definition des Berufsverbands der Automobilingenieure (Society of Automotive Engineers, SAE) unter bestimmten Bedingungen ohne menschliches Eingreifen durchführen lässt.

Darüber hinaus zeigte HELLA die neueste Generation der Lenkwinkelsensoren (TAS, Torque and Angle Sensor). Die Sensoren basieren auf der CIPOS (Contactless Inductive Position Sensor)-Technologie und messen Winkel und Geschwindigkeit der Positionsänderung des Lenkrads genau. Damit sind sie ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum autonomen Fahren. Die Daten nutzen bereits Spurhalte-Assistenten, die das Auto teilautonom mit automatischen Lenkimpulsen in der Spur halten können. Daneben stellen sie die erforderliche Redundanz für komplexere autonome Fahrfunktionen sicher. Im Bereich Elektrifizierung stellte HELLA neue Motorpositionssensoren als Alternative zu Resolver- oder Magnetsensoren für elektrifizierte Motoren (EC-Motor) vor. Die Sensoren liefern eine Rückmeldung über die Motorposition an das Motorsteuermodul und sind dabei um bis zu 80 Prozent kleiner und damit auch leichter als Resolver-Lösungen.

Integrierte Bremslösung

Für elektrohydraulische Bremssysteme, wie sie zunehmend bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen benötigt werden, zeigte HELLA erstmalig eine integrierte Bremslösung in Amerika. Dabei handelt es sich um eine kompakte und verlässliche Lösung, bei der Motor- und Pedalwegsensor in einem Gehäuse mit zwei separaten Leiterplatten integriert sind. Der Vorteil: Geringere Anzahl an Schnittstellen (ASICs) und Steckverbindungen im Vergleich zu zwei einzelnen Sensoren.

Alle Sensorlösungen von HELLA sind entsprechend der ISO-Norm für sicherheitsrelevante elektrische/elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen (ISO26262) entwickelt und kompatibel mit Automotive-Anforderungen bis zu ASIL-D. Daneben basieren sie auf der CIPOS-Technologie, die ein entscheidender Baustein für Elektromobilität und autonomes Fahren ist. Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) garantiert eine robuste Datenübertragung, was besonders relevant für Elektrofahrzeuge ist, angesichts der im E-Fahrzeug benötigten sehr hohen Ströme. Die Technologie ist darüber hinaus widerstandsfähig gegenüber Vibration, Feuchte, Verschmutzung und extremen Temperaturen von minus 40°C bis über 170°C. Damit kann sie für sämtliche Applikationen im Auto verwendet werden. Zusätzlich sind die Sensoren flexibel an individuelle Kundenanforderungen in Bezug auf Abmessungen, Typ (Durchgangsloch, Wellenende oder Segmentsensor) und Anzahl der Polpaare anpassbar.

