Merken Gemerkt

Merken

19.03.2018

Hella: Nachtfahrt-App aktualisiert Simulation

Hella hat seine 2013 vorgestellte "Nachtfahrt"-App nach eigener Angabe wesentlich erweitert. Das Unternehmen bietet Nutzern nun crossmediale Interaktionsmöglichkeiten an, um heutige und künftige Lichtsysteme zu erleben. Die kostenlose App ist ab sofort in den Sprachversionen Deutsch, Englisch und Chinesisch für iOS- und Android-Geräte im App Store und bei Google Play erhältlich.

© Hella

Gemäß zweier Studien der Technischen Universität Darmstadt und der Technischen Hochschule Gießen lassen sich durch blendfreies Fernlicht Objekte nachts bei 80 km/h etwa 30 Meter früher erkennen. Das entspricht einer zusätzlichen Reaktionszeit von 1,3 Sekunden. Die Anwendung bietet Nutzern die Möglichkeit, sich direkt vom Smartphone über verschiedene Lichtsysteme mit Bild und Text zu informieren. In der aktuellen Version der App erhalten die Nutzer über eine YouTube Verlinkung zudem weiteres Hintergrundwissen. Daneben können Nutzer sämtliche Funktionen im Rahmen einer Nachtfahrt auf einer virtuellen Strecke testen und miteinander vergleichen.

Nutzer der App können Funktionen erleben, die derzeit noch in frühen Entwicklungsphasen sind. "Damit gewähren wir einen Blick hinter die Kulissen unserer Lichtentwicklung", sagt Steffen Pietzonka, verantwortlich für das Lichtmarketing bei Hella. "Nutzer sehen, an welchen Scheinwerfer-Funktionen wir heute arbeiten, um sie eventuell in Zukunft real auf der Straße erleben zu können. Über die App lassen sich diese schon jetzt ausprobieren." Dazu zählen etwa optische Fahrbahnführungen, optische Distanzwarnung, Idealfahrlinien, Radwegbeleuchtungen und optische Sicherheitszonen. Nutzer können die Funktionen auch bewerten. "So können wir ableiten, welche Funktionen aus Nutzersicht besonders sinnvoll sind. Das Feedback fließt dann direkt in unsere Entwicklung ein."

Spielen und mehr

Neben künftigen Funktionalitäten werden Nutzern in der App aber auch aktuelle, sich bereits auf dem Markt befindende Scheinwerfer-Funktionen vorgestellt. Darunter etwa das Abblend- und Fernlicht, Fernlichtassistent, Abbiege- und Kurvenlicht, Advanced Frontlighting Systeme mit Landstraßenlicht, Autobahnlicht, Stadtlicht und Schlechtwetterlicht sowie die neuesten kamerabasierten Systeme, wie blendfreies Fernlicht. Diese lassen sich im Rahmen eines "Endless Runner"-Erlebnisspiels auf zufällig generierten Streckenabschnitten und in unterschiedlichen Leveln testen. Spieler weichen Hindernissen aus, sammeln Münzen und können so nach und nach verschiedene Lichtsysteme freischalten. Ihr Ergebnis können sie anschließend bei Facebook teilen.

zu Hella