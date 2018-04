HELLA: adaptive LED-Matrixscheinwerfer im Touareg

Alles läuft im Touareg mit aktiviertem „Dynamic Light Assist“ komplett automatisch ab: Die LED-Matrixscheinwerfer blenden nicht nur selbständig auf und ab, sondern passen das Licht auch an die jeweilige Umgebung, Topografie und Verkehrssituation an. Denn über die verschiedensten Signale erkennt der Wagen, ob er in der Stadt, auf der Landstraße, der Autobahn oder im Gelände (Offroad) bewegt wird und wo sich gegebenenfalls andere Verkehrsteilnehmer befinden. Da die LED-Matrixscheinwerfer dabei punktgenau arbeiten, ist das Licht stets blendfrei. Der Fahrer wird so mit der bestmöglichen Ausleuchtung unterstützt, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu stören. Vermieden wird zudem die Eigenblendung des Fahrers beim Anstrahlen von Verkehrsschildern, da das kamerabasierte Licht auch auf Schilder reagiert und in deren Bereich die LEDs temporär dimmt. Selbst Reflexionen durch eine regennasse Fahrbahn werden registriert und reduziert. Das Plus an Leuchtkraft ist für den Fahrer deutlich spürbar. © Hella