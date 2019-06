Merken Gemerkt

Merken

19.06.2019

Head-up-Display für Sportwagen Cockpit

Unter Führung seines eigenen Entwicklungs- und Produktionsdienstleisters Continental Engineering Services hat Continental ein kleinvolumiges Head-up-Display (HUD) entwickelt, das sich für die Integration in Cockpits mit kleinem Bauraum eignet. Solch eine Anwendung ist beispielsweise ein Sportwagen.

Mit dem HUD wird eine Visualisierung von Informationen im Sichtfeld des Fahrers umgesetzt und damit eine intuitive und sichere Bedienung auch für diese Fahrzeugklasse ermöglicht. Das ist wichtig, da auch im Sportwagenbereich zunehmend Fahrfunktionen vom Fahrer auf das Fahrzeug übertragen werden. Dadurch wird zum Beispiel das Fahren in Stausituationen, in denen die Dynamik und Agilität eines Sportwagens kaum zur Geltung kommen, komfortabler und sicherer.

Was in Serienfahrzeugen der Oberklasse bereits Standard ist, ließ sich in Fahrzeugen mit besonderen Bauraumanforderungen, wie Sportwagen, bislang nur schwer realisieren. Durch die Optimierung der für den Fahrer in der Windschutzscheibe sichtbaren sogenannten virtuellen Bildgröße und einer veränderten Projektionsdistanz haben die Entwickler von Continental Engineering Services, den Bauraum des HUDs deutlich verkleinert.

Mit einem HUD erhalten Fahrer alle relevanten Informationen direkt im Sichtfeld. Der Blick bleibt auf das Fahrgeschehen gerichtet, trotzdem können alle wichtigen Informationen - wie Warnmeldungen oder Geschwindigkeit - jederzeit abgelesen werden. © Continental AG

weitere Informationen