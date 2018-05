Merken Gemerkt

18.05.2018

HD Matrix LED-Scheinwerfer mit Laserfernlicht Beleuchtung

Im neuen Audi A8 geht ein LED-Linsenmodul im Bereich des Abblendlichts von Hella in Serie. Außerdem wurde die HD Matrix LED-Scheinwerfertechnologie weiterentwickelt und ein dynamisches Laserfernlicht realisiert. Damit soll für blendfreies Fernlicht und bessere Sicht sowie die präzise Ausleuchtung des Straßenverlaufs gesorgt werden.

Mit einem dynamischen HD Matrix LED-Fernlicht, Laserfernlicht, effizienten LED-Linsenmodulen für das Abblendlicht und einem animierten Tagfahrlicht entwickelten Audi und HELLA ein ganzheitliches Konzept, das Design – und Sicherheitsfunktionen kombiniert. © HELLA

Das Abblendlicht des neuen Audi A8-Scheinwerfers ist mit einem kompakten, effizienten LED-Linsenmodul ausgestattet. Die Module bestehen aus Glas und vereinen Primäroptik und Sekundäroptik in einem Körper. Hierdurch lässt sich ein Großteil der Streuverluste vermeiden. Um das Abblendlicht zu realisieren, werden insgesamt drei dieser Module genutzt – eines für die Reichweite, die zwei weiteren für die Vorfeldbeleuchtung. Letztere haben einen Wirkungsgrad von bis zu 70 Prozent. Der Wirkungsgrad beschreibt hierbei das Verhältnis zwischen dem zur Verfügung stehenden LED-Lichtstrom und dem in der Abblendlichtverteilung wirksamen Lichtstrom.

Um das Fernlicht zu realisieren, haben die Lichttechniker die Matrix Scheinwerfertechnologie weiterentwickelt. Sie haben die Anzahl und die Leistung der individuell ansteuerbaren Leuchtdioden (LEDs) gesteigert und diese neu angeordnet. 32 LEDs sitzen nun in zwei Zeilen in einem gemeinsamen Modul. Die Ansteuerung der LEDs erfolgt auf Basis der Daten der Frontkamera. Sobald sie andere Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer erkennt, schaltet das Steuergerät einzelne LEDs ab oder reduziert ihre Helligkeit, um eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. In allen anderen Bereichen steht dabei gleichzeitig volles Fernlicht zur Verfügung, was die Sicht auf die Straße verbessert. Das HD Matrix LED-Fernlicht wird hierbei noch von zwei weiteren LED-Modulen unterstützt, die zusätzlich sowohl die Streubreite als auch die Intensität des Fernlichts steigern.

Durch das HD Matrix LED-Fernlicht sowie durch die zusätzlichen LED-Module lassen sich Straßen - besonders in Kurven - aktiver und präziser ausleuchten. Beim Abblendlicht sorgt das Optikkonzept der Linsenmodule dafür, dass sich jeder LED ein Bereich des Straßenraums zuordnen lässt. In Kurvenfahrten verschiebt sich dann entsprechend der Lichtschwerpunkt. Beim Fahren mit Fernlicht verschieben die Leuchtdioden der HD Matrix LED-Scheinwerfer das Licht in Richtung des Kurvenverlaufs.

Das dynamische Laserfernlicht schaltet sich ab 70 km/h automatisch ein. Das Laser-Modul projiziert einen Lichtkegel, der als Spot mehrere hundert Meter weit leuchtet. Das Licht passt sich zudem dem Kurvenverlauf etwa auf Landstraßen an. Und wenn die Kamera andere Fahrzeuge in seiner Reichweite erkennt, blendet der Laser-Spot automatisch ab. Mit dieser Technologie erhält der Fahrer die beste Sicht auf die Straße und das, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Beim neuen Audi A8 ist in der Ausstattungsvariante mit Laserlicht erstmals eine Lichtanimation für Coming Home/Leaving Home Funktionen integriert, die durch zusätzliche 36 weiße LEDs realisiert wird.

