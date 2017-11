Merken Gemerkt

01.11.2017

Harmans OTA-Lösung in Version 11 verfügbar

Harman International kündigt mit der Version 11 seine neue OTA-Lösung (Over the Air) zum Update von Software in Fahrzeugen an. Die Lösung basiert auf Technologie, die Harman durch die Akquisition von Redbend Software im Jahr 2015 erworben hatte.

Die Fähigkeit, Automobil-Software quasi „über-die-Luft“ zu aktualisieren, ist zu einem Wettbewerbsvorteil für OEMs geworden. Zum einen reduziert die OTA-Lösung die Notwendigkeit von Rückrufen, da Systemstörungen und Sicherheitsbedrohungen auch mithilfe des Remote-Zugangs zum Fahrzeug erkannt und behoben werden können. Die OTA-Lösung stellt zudem sicher, dass die Fahrzeugsoftware zu jedem Zeit-punkt aktuell ist und ein zeitoptimierter Produktionsablauf durch Nutzung der Lösung schon während des Fertigungsprozesses realisiert werden kann. Zudem können Her-steller ihren Kunden auch nach dem Verkauf jederzeit neue Leistungen und Funktionen anbieten. So wird der direkte Kontakt zwischen OEM und Autobesitzer erhalten, was wiederum die Marke des OEM bekannter macht und die Kundenbindung erhöht.

Durch Remote Fahrzeug-Updates ermöglicht die OTA-Lösung ein effizientes Management der gesamten Fahrzeugsoftware - von den Hauptsteuerungseinheiten bis hin zu den kleinsten ECUs (Electronic Control Units). Selbst bei Einheiten mit geringen Verarbeitungs- und Speicherressourcen kann die Lösung eingesetzt werden. Die Lösung wurde speziell entwickelt, um Ausfälle dadurch zu verhindern, dass sie sämtliche potenzielle Risiken wie Netzwerkprobleme, Cyber Security Attacken und Datei Manipulationen beseitigt.

Die Lösung setzt auf die Smart Delta-Technologie, welche das für die Updates notwendige Datenpaket um bis zu 99 Prozent reduziert. Um dies zu erreichen, wird bei jeder Aktualisierung lediglich eine kleine Datei mit den Delta-Updates erstellt, die nur die Änderungen im Vergleich zur vorherigen Softwareversion enthält.

Die Version 11 der OTA-Lösung bietet die grundlegende Infrastruktur für Harmans Automotive Cloud-Lösung Ignite. Version 11 enthält Verbesserungen zu früheren Versionen der Lösung und verfügt über eine neue Benutzeroberfläche.

Weitere Neuerungen umfassen:

Verbesserungen für ECUs jeder Größe oder ECUs mit begrenzten Ressourcen - kleine sowie große Updates können fahrzeugübergreifend durchgeführt werden

Unterstützung beliebiger ECU Plattformen (Linux, RTOS, AUTOSAR) und jedes Bus-System im Fahrzeug (CAN-Bus, Ethernet, MOST, LIN)

Bessere Absicherung des Update-Prozesses und Risikominimierung während der Updates sowie während eines Netzwerk- oder Stromausfalls

Einsetzbar mit jedem Betriebssystem mit Backend-Bereitstellung, mit jeder Cloud-Lösung oder für die Backend-Installation am Kundenstandort verfügbar

Aktualisierung jeder Art von Software – Firmware, Betriebssysteme, Karten, Konfigurationsdateien und weitere Inhalte.

