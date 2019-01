Merken Gemerkt

30.01.2019

Handheld-Diagnosegerät für CAN- und CAN-FD-Busse Messen und Testen

Die Firma Peak-System hat das Handheld-Gerät PCAN-MiniDiag FD zur grundlegenden Diagnose und Überprüfung von CAN- und CAN-FD-Bussen herausgebracht. Das batteriebetriebene Gerät verfügt über Funktionen, welche beispielsweise die Terminierung, Buslast, Nachrichten- und Fehlerzähler sowie die am CAN-Anschluss anliegenden Pegel anzeigen.

© Peak-System

Anwender können laut Peak zum ersten Mal mit der Erkennung der Übertragungsrate in Sekundenschnelle auf beliebige CAN-Netzwerke zugreifen. Genauer werden durch Bit-Timing-Messungen für CAN die Nominalbitrate und für CAN FD zusätzlich die Datenbitrate ermittelt.

Das Gerät eignet sich für Servicetechniker und Entwickler, die schnell auf unbekannte CAN-Netzwerke in Fahrzeugen, Maschinen oder Industrieanlagen zugreifen und eine einfache Diagnose durchführen wollen. Das PCAN-MiniDiag FD hat einen D-Sub-Anschluss, ein OLED-Display, eine Folientastatur mit vier Tasten und ein Gehäuse mit Schutzart IP42.

