04.10.2018

Gurtsystem mit aktivem Gurtstraffer Insassenschutz

ZF geht mit der nächsten Generation des neuen aktiven Gurtstraffers ACR8 in Serienproduktion. Der ACR8 verbindet aktive und passive Fahrzeugsicherheit und ist so ausgelegt, dass er in kritischen Situationen bereits vor einem potenziellen Aufprall den Sicherheitsgurt straff anzieht. Er kann durch Informationen von aktiven Fahrzeugsicherheits- und Fahrerassistenzsystemen ausgelöst werden und mit Systemen wie der automatischen Notbremsfunktion (AEB) oder dem Notausweichassistenten (ESA) zusammenarbeiten.

Der ACR8 kann zu einem festen Bestandteil automatisierter Fahrsysteme werden. Der aktive Gurtstraffer kann den Fahrer beim Wechsel von automatisiertem Fahren zu manuellem Fahren durch hochfrequentes Pulsieren des Gurtbands warnend darauf hinweisen, dass er die Kontrolle übernehmen sollte und sein aktives Eingreifen notwendig werden könnte. So kann das Gurtsystem in die Benutzerschnittstelle automatisierter Fahrzeuge eingebunden werden, um die Aufmerksamkeit des Fahrers zu erlangen. © ZF

Der ACR8 - Active Control Retractor - ist die neueste Generation des aktiven Aufrollerstraffers von ZF. Er verfügt über einen reversiblen, elektromechanischen Gurtstraffer für die Pre-Crash-Aktivierung, Komfortfunktionen und haptisches Feedback sowie über einen nicht-reversiblen, pyrotechnischen Gurtstraffer für den verbesserten Schutz bei einem nicht mehr vermeidbaren Unfall.

Die neue Generation ist um weitere Funktionen erweiterbar, wie aktives Sperren in veränderten Sitzpositionen, Sensierung des Gurtbandauszugs oder Sportmodus für hochdynamische Fahrsituationen.

Der ACR8 basiert auf dem Aufrollerstraffer SPR8 von ZF. Der SPR8 bietet eine modular aufgebaute Produktfamilie - von der Basisversion bis hin zur aktiven Aufrollerstraffer-Technologie mit erweiterten Funktionen. Mit dem ACR8 kann das Gurtsystem aufbauend auf die SPR8-Aufrollerstraffer-Technologie und -Systemkonfiguration aufgerüstet werden.

Zu Funktionen wie der Verringerung der sogenannten Gurtlose kommen in Kombination mit modernen Fahrerassistenzsystemen optional integrierbare Funktionen wie Warnungen durch Gurtvibration (haptisches Feedback) und reversible Aufrollstraffung während der Aufprallvermeidungs- und Pre-Crash-Phase hinzu. Bei automatisiertem Fahren kann der aktive Gurtstraffer auch dazu beitragen, dass die Fahrzeuginsassen in potenziell kritischen Situationen in eine bessere Sitzposition gebracht werden. Gurtsysteme arbeiten mit anderen Sicherheitssystemen wie beispielsweise Airbags zusammen, um zur Verbesserung des Insassenschutzes beizutragen und die Krafteinwirkung auf menschliche Körper bei einem Aufprall zu steuern.

