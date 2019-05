Merken Gemerkt

27.05.2019

Gratis-App berechnet Registerwerte für CAN- und CAN-FD-Controller App

Der auf CAN und CAN FD spezialisierte Hersteller PEAK-System hat das Bit Rate Calculation Tool für iOS, Android und Windows veröffentlicht. Das kostenlose Tool ermittelt die Registerwerte eines CAN-, CAN-FD- oder SJA1000-Controllers für benutzerdefinierte CAN- und CAN-FD-Bitraten.

© PEAK-System

Die Ergebnisliste kann anhand verschiedener Parameter wie Taktfrequenzen und Sample Point angepasst werden. Um nahe liegende Ergebnisse mit in die Auswertung aufzunehmen, kann eine Toleranz von bis zu 5 % bestimmt werden. Des Weiteren können die in den Ergebnissen enthaltenen Bit-Timing-Werte (BRP, TSEG1, TSEG2 und SJW) gespeichert und plattformübergreifend geladen werden.

Zusätzlich können Android- und iOS-Nutzer Resultate via E-Mail versenden. Hingegen können Windows-User erhaltene Bit-Timing-Werte in die PCAN-Basic API und darauf aufbauenden Applikationen übernehmen.

Die App von PEAK-System ist ein Hilfsmittel zum Planen und Optimieren klassischer CAN- und moderner CAN-FD-Netzwerke. Das Bit Rate Calculation Tool kann im Google Play Store, im Apple Store und die Windows-Version auf der Produkt- oder Download-Webseite von PEAK-System kostenfrei heruntergeladen werden.

