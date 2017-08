Merken Gemerkt

07.08.2017

GPS-gestützte Kreiselplattform ADMA als SAFIR-Referenzsystem

Das Projekt SAFIR („Safety for all – Innovative Research Partnership on Global Vehicle and Road Safety Systems“) ist gestartet. Forschungspartner ist die Technische Hochschule Ingolstadt (THI), die vier Impulsprojekte betreut. Das GPS-gestützte Kreiselsystem ADMA von GeneSys wird im Impulsprojekt „Testmethoden mittels Fahrversuchen für die Globale Sicherheit“ als Referenz eingesetzt. Es liefert in Echtzeit Messdaten aller Bewegungszustände des Fahrzeugs.

Das GPS-gestützte Kreiselsystem ADMA von GeneSys wird im Impulsprojekt „Testmethoden mittels Fahrversuchen für die Globale Sicherheit“ als Referenz eingesetzt. © GeneSys

SAFIR ist eine strategische Forschungspartnerschaft der THI mit Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen im Bereich der Verkehrssicherheit. Sie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Programm „Starke Fachhochschulen – Impuls für die Region (FH-Impuls“) gefördert. SAFIR ist im 2016 eröffneten Forschungs- und Testzentrum CARISSMA der THI angesiedelt und umfasst mehr als 20 Partner aus den Segmenten kleine und mittlere Unternehmen, Automobilhersteller und -zulieferer sowie öffentliche Einrichtungen wie die regionale Wirtschaftsfördergesellschaft (IFG) Ingolstadt.

Der Themenkomplex Fahrzeugsicherheit wird in einzelnen Forschungsprojekten, die den folgenden vier Forschungsclustern zugeordnet sind, bearbeitet: „Simulationsbasierte Testsysteme für die Pre-Crash-Phase“, „Testmethoden für die Globale Sicherheit“, „Globales Sicherheitssystem“ sowie „Sichere Elektromobilität“. Das GPS-gestützte Kreiselsystem ADMA wird als Referenz im Impulsprojekt „Testmethoden mittels Fahrversuchen für die Globale Sicherheit“ des Clusters „Testmethoden für die Globale Sicherheit“ eingesetzt.

Wie wird ADMA im Cluster eigesetzt

Der Fokus im Cluster „Testmethoden für Globale Sicherheit“ liegt auf Testmethoden mit realen Fahrversuchen. Diese sind für das Testen von Fahrzeugsicherheitssystemen trotz zunehmender Virtualisierung unumgänglich. Ziel dieses Einzelprojektes ist es, eine automatisierte und sichere Testdurchführung zu entwickeln, damit Fahrversuche stets präzise und reproduzierbar durchgeführt werden können. Die Wiederholbarkeit der Fahrversuche unter immer gleichen Bedingungen ist ein wesentlicher Bestandteil um Sicherheitssysteme für Fahrzeuge abzusichern.

Die Herausforderung dabei ist es, Testszenarien zu identifizieren, durchzuführen und zu bewerten, wofür hochgenaue Referenzdaten notwendig sind. Das Kreiselsystem von GeneSys Elektronik wird zur Echtzeitberechnung eingesetzt, gemeinsam mit dem Fahrroboter von Stähle und einer realitätsnahen Attrappe für ungeschützte Verkehrsteilnehmer, dem 2D Mover von Messring. An der Methodik zur Identifikation, Analyse und Interpretation von relevanten Verkehrsszenarien ist auch die Firma Audi als vierter Industriepartner im Impulsprojekt „Testmethoden mittels Fahrversuchen für die Globale Sicherheit“ beteiligt.

Details zum GPS-gestützten Kreiselsystem ADMA

Der Automotive Dynamic Motion Analyzer ADMA von GeneSys wurde speziell für Fahrdynamik- und Fahrerassistenzmessungen im Automobilbereich entwickelt. Damit lassen sich alle Bewegungszustände wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, Position, Drehgeschwindigkeit, Lage- und Schwimmwinkel des Fahrzeugs mit unter Bewegung erfassen. Die Gerätegeneration ADMA 3.0 ist mit neuen Funktionen ausgestattet: eine Ausgaberate von 1000Hz, eine Datenlatenz von weniger als 1ms sowie mehrere CAN-Bus- und Ethernet-Schnittstellen.

Die Delta-Funktion ermöglicht eine zentimetergenaue Messung des Abstandes, der Relativgeschwindigkeit oder des Relativwinkels zwischen mehreren Fahrzeugen - und das in Echtzeit mittels WLAN-Verbindung zweier ADMAs. Eine zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich. Die Berechnung erfolgt direkt im ADMA. Dadurch wird der Aufbau für alle Arten von Tests von Abstandssensoren (z. B. Radar oder Lidar) und Fahrerassistenzsystemen (z. B. ACC, FCW und AEB) einfacher und zuverlässiger. Die Delta-Funktion ist für alle ADMA-Modelle verfügbar, auch für den Geschwindigkeits- und Bremswegsensor ADMA-Speed. Allgemeine Einstellungen werden über den integrierten Webbrowser konfiguriert. Der ADMA 3.0 erfüllt die Anforderungen internationaler Teststandards.

