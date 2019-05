Merken Gemerkt

07.05.2019

GNSS-Modul mit integrierten Inertial-Sensoren Navigation

u-blox hat das ZED-F9K vorgestellt, ein Multi-Band-GNSS-Modul (Global Navigation Satellite System) mit integrierten Inertial-Sensoren. Das Modul verfügt über Algorithmen für die Signalverarbeitung sowie über Korrekturdienste, mit denen laut Hersteller innerhalb von Sekunden eine dezimetergenaue Positionierung erzielt wird.

© u-blox

Das Multi-Band-RTK-Empfängermodul (Real Time Kinematics) für mehrere Konstellationen empfängt GNSS-Signale aller GNSS-Satellitenkonstellationen. Die höhere Anzahl sichtbarer Satelliten verbessert die Positionsbestimmung bei schwierigen Empfangsbedingungen, während die grössere Vielfalt an Satellitensignalen für kürzere Konvergenzzeiten sorgt, wenn die Signale unterbrochen werden.

Die im Modul integrierten Inertial-Sensoren überwachen kontinuierlich Veränderungen an der Raumkurve eines sich bewegenden Fahrzeugs und sorgen auch dann für eine spurgenaue Positionierung, wenn Satellitensignale schwach oder durch Hindernisse blockiert sind. Dies ist beispielweise der Fall, wenn sich das Fahrzeug in einem Parkhaus, im Tunnel, in Strassenschluchten oder bewaldeten Gebieten befindet. Sobald die Satellitensignale wieder zur Verfügung stehen, kombiniert das Modul die Daten der Inertial-Sensoren mit den GNSS-Signalen.

Muster sollen ab Juli 2019 auf Anfrage verfügbar sein.

