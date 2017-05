Merken Gemerkt

29.05.2017

Gleichtaktdrosseln für Automobilanwendungen

Die Gleichtaktdrosseln der Serie CUW43 von Chilisin Electronics Corp. wurden speziell für den Einsatz in automobilen Anwendungen entwickelt und sind nach AEC-Q200 getestet und qualifiziert.

Derzeit bei der WDI AG lieferbar sind die Werte 11, 22, 51 und 100 µH mit einer Toleranz von 30% in Bauform 1812 (4,5 x 3,2 mm). Die CUW43 zeichnen sich durch exzellente Rauschunterdrückung aus und finden besonders in Automotive-CAN-Bussystemen und in Signalleitungen von FlexRay-Bussystemen Anwendung. Der Betriebstemperaturbereich ist mit -40 bis 125 °C spezifiziert. Die halogenfreien Gleichtaktdrosseln entsprechen den Richtlinien nach RoHS und REACH und sind für bleifreies Reflow-Löten geeignet.

