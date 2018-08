Merken Gemerkt

24.08.2018

Gewickelte Ferritdrosseln gemäß AEC-Q200 Grade 3 Passive Bauelemente

Coilcraft stellt 3 Modelle von gewickelten Ferriten vor, die RoHS-konform und halogenfrei sind und für Automotive-Anwendungen vorgesehen sind. Die Typen 0603LS, 0805LS und 1008LS) entsprechen den Anforderungen gemäß AEC-Q200 Grade 3 und lassen sich bei Temperaturen von -40°C bis 85°C im Autobau einsetzen.

© Coilcraft

Coilcraft bietet Ferritdrosseln mit Drahtwicklung in Standardgrößen von 0201 (0603) bis 1812 (4532) an. Ihre Dämpfungs- und Frequenzeigenschaften ermöglichen kompaktere Lösungen als bei herkömmlichen Chip-Ferriten in Dickschichtausführung. Die Ferritdrosseln werden als Tiefpassfilter verwendet, um hochfrequente Störungen zu entfernen während niederfrequente Signale oder Gleichstrom die Schaltung durchlaufen können.

Die gewickelten Ferritdrosseln von Coilcraft verfügen über einen Ferrit basierten Aufbau und dicke Drähte für hohe Stromfestigkeit. Sie bieten einen niedrigen DCR-Wert bei einer hohen Filterimpedanz über eine Bandbreite bis hin zum GHz-Band. Diese Eigenschaften verbessern die Performance der Drosselschaltung und könnten den Platzbedarf auf der Leiterplatte verringern, indem größere Chip-Ferritkerne durch gleich- oder höherwertige Ferritdrosseln mit Drahtwicklung ersetzt werden.

Die Modelle 0603LS, 0805LS und 1008LS entsprechen den Anforderungen gemäß AEC-Q200 Grade 3 (-40°C bis 85°C Umgebung) und sind daher für Anwendungen im Autobau geeignet. Kostenlose Testmuster können angefordert werden.

