28.02.2020

Getriebedrehzahl- und Richtungssensor Sensorik

Unter dem Namen ATS19580 stellt Allegro MicroSystems einen vollständig integrierten Back-Biased Giant-Magneto-Resistive (GMR) Getriebedrehzahl- und Richtungssensor vor. Der Baustein vereint die GMR-Funktion mit den Getriebe-Algorithmen und Gehäusen von Allegro, ist vibrationsfest, mit EMV-Schutz versehen und robust gegenüber Gleichtakt-Streufeldern.

© Allegro MicroSystems



Die GMR-Technologie des Bausteins erhöht die Leistungsfähigkeit und erweitert laut Hersteller die Luftspaltffähigeit gegenüber vorhandenen Hall-Effekt-Lösungen, was eine größere Flexibilität bei der Installation ermöglicht. Diese Flexibilität ist in der Automotive-Branche entscheidend und reduziert die Systemgröße, was Kosten senken und den Kraftstoffverbrauch verringern soll.



Der monolithische Aufbau ermöglicht nicht nur optimale systeminterne Leistungsfähigkeit – Vibrationsfestigkeit, dynamische Luftspalttoleranz und genaue Richtungserkennung – sondern auch ein einfaches Design-in mit IC-, Magnet- und Schutzkomponenten in einem vergossenen Gehäuse. Allegros Digital-Algorithmen im ATS19580 ermöglichen auch ein flexibles Design-in und eine flexible Systemkompensation. Der Back-Biased-Sensor wird im bleifreien 3-poligen SIP-Gehäuse (-SN) mit verzinntem Leadframe ausgeliefert.

