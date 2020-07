Merken Gemerkt

13.07.2020

Gesicherter NOR-Flash-Speicher Hardware-basierter Vertrauensanker

Mit der Übernahme von Cypress Semiconductor verfügt Infineon Technologies nun über zusätzliche Expertise im Bereich Speicherlösungen und erweitert nun die Produktfamilie von Semper NOR-Flash-Speichern um Semper Secure.

Semper Secure vereint Sicherheit vor unerlaubten Speicherzugriffen mit funktionaler Sicherheit in einem einzigen NOR-Flash-Baustein. © Infineon



Sie basieren auf der Semper NOR-FlashSpeicherarchitektur, die Sicherheit vor unerlaubten Speicherzugriffen mit funktionaler Sicherheit in einem einzigen NOR-Flash-Baustein vereint. Eine gesicherte NOR-Flash-Lösung ist besonders wichtig, wenn der NOR-Flash außerhalb eines Prozessors platziert ist, was ihn für eine Vielzahl von Angriffen anfällig macht. Semper Secure stellt einen Hardware-basierten Vertrauensanker („root-of-trust“) zur Verfügung, der eine lückenlose Ende-zu-Ende-Absicherung ermöglicht.

Zudem bietet Infineon mit dem Semper Solution Development Kit eine Entwicklungsumgebung für eine einfache Systemintegration an. Die Semper Secure NOR-Flash-Familie umfasst AEC-Q100-qualifizierte Bausteine mit einem erweiterten Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C, unterstützt Spannungsversorgungen von 1,8 Volt und 3,3 Volt und ist in den Speicherkapazitäten von 128 Mbit, 256 Mbit und 512 Mbit erhältlich. Die Bausteine sind ASIL-B-konform und können in Systemen bis zu ASIL-D eingesetzt werden. Die Bausteine werden mit den Schnittstellen Quad Serial Peripheral Interface (SPI), Octal SPI und HyperBus angeboten.

www.infineon.com/sempersecure