21.12.2017

Geräusch- und Schwingungstests in einer echofreien Kammer Test-Equipment

Die Reduzierung und Beseitigung von Klapper- und Summgeräuschen in Autoteilen nimmt Saint-Gobain, der Hersteller von NORGLIDE Gleitlagern und RENCOL Toleranzringen mithilfe seiner echofreien Kammer in Bristol, Großbritannien in Angriff.

Der Begriff „echofreie Kammer“ oder „reflexionsarmer Raum“ spiegelt das Funktionsprinzip dieser Einrichtung wider, die Schallreflexionen absorbiert und von externen Geräuschquellen isoliert ist. Die Kammer bietet eine ideale Umgebung für Geräusch- und Schwingungstests in vielfältigen Anwendungsbereichen, z. B. für Sitze, Autotüren und Lenksysteme. Auf diese Weise lassen sich Daten zur Identifizierung von Verbesserungspotenzial gewinnen.

Die fortschreitende Reduzierung von Motorgeräuschen führt dazu, dass von Sitzen, Türen, Lenksystemen usw. im Fahrzeuginnenraum erzeugte Summ-, Quietsch- und Klappergeräusche immer mehr die Aufmerksamkeit der Insassen wecken. Die echofreie Kammer bietet Saint-Gobain die Möglichkeit, das Geräuschverhalten der kompletten Baugruppe bis zur Komponentenebene zu analysieren. Kleinteile wie Verbundlager und Toleranzringe können erhebliche Auswirkungen auf die Geräuschreduzierung der fertig montierten Baugruppe haben – diese Auswirkungen lassen sich jedoch nicht in isolierter Umgebung testen. Da kleine Komponenten auf Baugruppen- und Systemebene einen funktionellen Mehrwert schaffen, nutzt Saint-Gobain die Kammer, um komplette Systeme zu testen - und zwar unter Einhaltung der Standards von Zulieferern oder Automobilherstellern.

Vor Errichtung dieser echofreien Kammer führte Saint-Gobain die Tests sechs Jahre lang in externen Einrichtungen lokaler Universitäten sowie bei einer externen Prüfstelle in Deutschland durch. Ermöglicht wurde die Realisierung der Kammer in Bristol auch durch Unterstützung des Institute of Sound and Vibration Research (ISVR Consulting) der Universität von Southampton. Das Institut war an mehreren Entwicklungsprojekten im Bereich Schall und Vibration beteiligt und arbeitete dabei mit Brüel & Kjær, einem Anbieter von Schall- und Schwingungsmessgeräten, zusammen.

